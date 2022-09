“È stato un viaggio fantastico”, Ambra Angiolini in lacrime: piangono tutti insieme a lei

Ambra Angiolini non è riuscita a trattenere le lacrime e insieme a lei anche le persone che la circondavano. Ecco cosa è accaduto.

Ambra Angiolini è un’attrice italiana tra le più amate ma il suo successo lo si deve anche ad una nota trasmissione degli anni ’90 a cui ha preso parte quando era adolescente, stiamo parlando di Non è la Rai.

La donna, allora ragazzina, era tra le ragazze all’interno dello show e Gianni Boncompagni, regista della trasmissione decise di lasciare la conduzione del programma ad una di queste scegliendo Ambra.

Ambra Angiolini si commuove in diretta

La sua spigliatezza e la sua dimestichezza davanti alle telecamere conquistarono da subito il pubblico nonostante il suo personaggio si mostrava a volte un po’ snob e presuntuoso e solo in seguito fu confessato che Ambra riceveva tramite un auricolare collegato con la regia, le mosse da fare e le cose da dire.

Ma per tutte le ragazzine dell’epoca, la Angiolini era un punto di riferimento ed è stata una delle icone degli anni ’90 per quanto riguarda la televisione italiana. Il suo successo fu enorme come anche quello del suo primo singolo T’appartengo.

All’interno di Non è la Rai, Ambra presentò la sua canzone che scalò in pochissimo tempo i primi posti delle classifiche così come anche il suo primo album che fu un vero e proprio successo non solo in Italia ma anche all’estero.

Dopo la chiusura del programma, Ambra si è cimentata con la televisione dapprima recitando nel film tv Favola e successivamente prendendo parte, sempre come conduttrice ad altri programmi televisivi.

Poi per un periodo di lei sono sparite le tracce e dopo qualche tempo, appare nel cast del film Saturno Contro diretto da Ferzan Ozpetek dove per via della sua interpretazione vince un David Di Donatello.

Da quel momento per lei inizia una carriera da attrici tra le più proficue fatta di riconoscimenti e apprezzamenti che l’hanno portata ad essere una tra le più amate in Italia negli ultimi anni.

Negli ultimi tempi l’abbiamo vista nuovamente essere diretta da Ferzan Ozpetek nella serie televisiva de Le Fate Ignoranti dove ha recitato al fianco di Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Edoardo Scarpetta, Anna Foglietta e tanti altri riconfermando la sua bravura nella recitazione.

Le lacrime dell’attrice

Inoltre, Ambra in questi giorni si sta dimostrando molto competente anche in campo musicale. Dopo aver condotto il concertone del 1 maggio in pieno lockdown nel 2020, la donna è stata scelta come giudice per la nuova edizione di X Factor.

Il 15 settembre, infatti è andata in onda la prima puntata delle audizioni del talent, che quest’anno è presentato da Francesca Michielin e assieme ad Ambra tra gli altri coach troviamo Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico.

Il pubblico ha apprezzato tantissimo i commenti e la competenza della nuova giudice affermando che forse, al momento è la migliore e sta facendo le scelte più giuste dando dei commenti appropriati agli aspiranti cantanti.

Ed è proprio durante le prime audizioni che l’attrice è scoppiata in lacrime assieme agli altri giudici dopo l’esibizione di Linda Riverditi una cantante di 18 anni che ha portato ai provini il brano Coraline dei Maneskin.

Dopo la sua performance Ambra ci ha tenuto a far sapere quello che pensa spendendo delle parole dolcissime nei suoi confronti:

“Linda, c’è veramente poco da dire. Si è sentito tutto quello che ci hai raccontato ama soprattutto quello che non ci hai raccontato. La tua fortuna, secondo me, è che non hai paura di sentire e quindi continua a farlo. È stato un viaggio fantastico”

Con queste parole Ambra ha dato un “SI” alla ragazza che è passata alle fasi successive dei casting e nelle prossime puntate staremo a vedere se Linda diventerà una dei prossimi concorrenti del talent.