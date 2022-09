“È stata colpa mia”, Mara Maionchi tradita dal marito: lei la conosciamo bene

By

Mara Maionchi, arriva la confessione inaspettata: proprio lei tradita dal marito. La donna della discordia è davvero famosa. E chi lo avrebbe mai detto?

La nota discografica e conduttrice italiana, nell’occhio del ciclone. La Maionchi ammette il tradimento del marito: lui è stato insieme ad un’altra donna. Si tratta di lei.

Mara è un fiume in piena

Nata nel 1941, Mara Maionchi ha una carriera brillante alle spalle. Personaggio televisivo, conduttrice radiofonica, attrice e produttrice di successo, chi più ne ha più ne metta per descrivere la vita professionale di una delle donne più famose della televisione italiana.

Lei, che ha lavorato per anni presso la Ariston Records, la casa discografica più famosa del mondo e del nostro Paese, ha collaborato con artisti di fama internazionale come Ornella Vanoni e Mino Reitano.

Nel 1969, dopo la fondazione della casa discografica Numero Uno, ad opera di Mogol e di Lucio Battisti, Mara Maionchi inizia a lavorare come addetta stampa per loro. Da quel momento la sua carriera sarà tutta costellata da grandi successi.

Inizierà a lavorare come talent scout scoprendo cantanti che oggi si possono considerare purosangue della musica italiana, come Gianna Nannini e Fabrizio De Andrè, solo per citarne alcuni, fino ad arrivare ad anni più recenti con Tiziano Ferro.

Diverse volte la Maionchi ha rilasciato delle interviste parlando della sua carriera professionale come discografica e come conduttrice oltre che come giudice a X-Factor, ad Amici, Io canto ed Extra- Factor.

Poche volte invece si è sbottonata sulla sua vita privata. Tuttavia, proprio lei ha sorpreso tutti facendo una confessione inaspettata. Mara ha raccontato del tradimento di suo marito: lui, l’uomo che pensava essere fedele per sempre, l’ha tradita proprio con lei.

Il tradimento e il dolore: la Maionchi a cuore aperto

Mara Maionchi è sposata dal 1976 con un produttore discografico, Alberto Salerno, figlio di Nicola Salerno, noto paroliere. I due hanno due figlie, Camilla e Giulia, nate rispettivamente nel 1981 e nel 1977.

Il suo matrimonio, per quanto duri da tantissimi anni, non è stato sempre felice. Proprio la Maionchi ha fatto una confessione inaspettata raccontando, con molto clamore, il tradimento del marito.

Ebbene sì, il giudice di X-Factor ha ricevuto le corna: lui l’ha tradita con lei. La donna della discordia, la terza incomoda, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe un’altra donna molto famosa del mondo dello spettacolo. La Maionchi non ha voluto mai fare il suo nome perché per lei è acqua passata, una storia dolorosa che ha voluto lasciarsi alle spalle e che non vuole più rivangare.

Mara ha davvero un animo forte e una grande intelligenza. Ha saputo perdonare il tradimento senza sfasciare un matrimonio. Anzi, oggi ci ripensa quasi con una strana ironia:

“Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo se fosse stata una storia lunga magari due anni, sarebbe stato diverso ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi”.

Mara e Alberto hanno superato quel momento di crisi e dolore che ha messo a rischio il loro matrimonio. Sicuramente è stata una cosa difficile ricominciare dall’inizio, ma come la discografica ha confessato, non ha mai sentito l’esigenza di servirgli pan per focaccia, di organizzare la vendetta.

La Maionchi è sempre stata fedele al suo uomo e ancora tutto oggi continua ad essere al suo fianco. Alberto Salerno e Mara hanno festeggiato 45 anni di matrimonio, un pezzo di vita molto lungo insieme.

I due hanno anche lavorato a progetti in comune, hanno scritto per esempio un libro dal titolo “Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio”, raccontando con ironia anche i momenti più difficili della loro vita di coppia.