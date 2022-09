“Da te non me l’aspettavo questa domanda”, Romina Power gela Silvia Toffanin | VIDEO

Romina Power ha gelato Silvia Toffanin che le ha fatto una domanda un po’ scomoda. Ecco il video di quello che è accaduto a Verissimo.

Romina Power è un’artista a 360° che per molti anni ha unito la sua carriera a quella del suo ex marito Albano Carrisi formando uno dei gruppi musicali più famosi anche all’estero.

Al Bano e Romina si sono conosciuti sul set del film Nel Sole e dopo qualche anno di fidanzamento hanno deciso di sposarsi mettendo al mondo quattro figlio, ma dopo la scomparsa della loro primogenita le cose sono andate diversamente.

Romina Power e la domanda scomoda da parte della Toffanin

Nel 1993 a ridosso del Capodanno, Ylenia Carrisi decise di intraprendere un viaggio per il Belize per parlare della vita dei musicisti di strada di quel posto e successivamente espresse la volontà di andare a fare un salto anche a New Orleans.

Suo padre, in un’ultima telefonata avuta con lei, era molto contrario alla sua decisione e finirono per bisticciare. Ma Ylenia era molto convinta della sua decisione e sembra non avergli dato retta.

Ma quello che è accaduto dopo è ancora oggi un mistero. Perché dopo quella telefonata, Ylenia sparì senza lasciare più sue tracce e ancora oggi non si sa qual è stata la sorte che ha toccato la ragazza.

Nel corso degli anni ci sono state tante segnalazioni ma nessuna di queste si è rivelata veritiera e proprio per questo motivo Al Bano ha deciso di chiedere al tribunale di Brindisi un certificato di presunta morte.

Decisione a cui Romina è sempre stata contraria, perché secondo lei la speranza è l’ultima a morire e nonostante siano passati quasi 30 anni spera di poter un giorno riabbracciare la sua prima figlia.

Proprio per parlare di questo episodio, durante la prima puntata di Verissimo, Romina è stata invitata in studio con le sue due figlie Cristel e Romina Jr che hanno raggiunto sua madre per abbracciarla.

Le due giovani donne hanno avuto anche loro modo di farsi conoscere al grande pubblico, Cristel ha intrapreso una carriera da cantante per poi presentare alcuni programmi televisivi tra cui Lo Zecchino d’Oro, decidendo in seguito di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi ai suoi figli.

Romina Jr invece, dopo aver superato un brutto momento dovuto all’uso di sostanze stupefacenti si è dedicata alla recitazione e negli ultimi anni è una delle ospiti fisse nel programma di Raiuno, Oggi è un altro giorno.

La risposta della cantante

Prima di accogliere le sorelle Carrisi in studio, Silvia Toffanin ha voluto intervistare Romina da sola e proprio da questa chiacchierata è uscito fuori un segreto che la donna ha deciso di rivelare al suo pubblico.

Romina ha infatti dichiarato che dopo essere stata tanti anni in California, dopo il divorzio da Al Bano, tornerà a vivere in Italia e senza che lei avesse detto dove, il pubblico in studio ha capito che la Power tornerà in Puglia.

“Ho vissuto più li che in California. Come si dice si torna sempre dove si è stati bene. Ho lasciato il cuore lì e non solo io adesso la stanno scoprendo in troppi” #VERISSIMO

"Ho vissuto più li che in California. Come si dice si torna sempre dove si è stati bene. Ho lasciato il cuore lì e non solo io adesso la stanno scoprendo in troppi"

Dopo queste parole, Silvia Toffanin ha fatto una domanda molto particolare alla sua ospite chiedendole se il motivo della sua decisione fosse perché le piace la terra o perché c’è il suo ex marito.

“Non si aspettavo questa domanda da te, mi sono innamorata della terra, della luce, del profumo, del vento della puglia, del bosco, le spiaggie, sono fedele al luogo, sono fedele alla puglia”

Dopo questa risposta la Toffanin si è un po’ imbarazzata e con il sorriso ha detto alla Power di averla provocata con quella domanda ma che lei ha reagito rispondendo sempre da gran signora.