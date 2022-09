Bucato bianco e immacolato, aggiungi questo amatissimo ingrediente: lo farai sempre

Bucato bianco ed immacolato? Non sempre la candeggina ed i detersivi sbiancanti sono la soluzione efficace. Basta aggiungere un amatissimo ingrediente ed il gioco è fatto.

Per ottenere un bucato di capi bianchi, perfetti e morbidi è possibile ricorrere ad un ingrediente naturale prodotti con oli vegetali, che tutte le nostre nonne utilizzavano ogni giorno per lavare il bucato. Ecco di quale sapone stiamo parlando.

Bucato bianco e immacolato senza macchie: i buoni consigli

Come avere un bucato di panni bianchi, profumati e senza macchie? I capi di colore bianco tendono a sporcarsi facilmente ed a ingiallire con l’uso e con il tempo. Per sbiancare le lenzuola, i colletti delle camicie e le maniche delle magliette spesso ricorriamo all’utilizzo quotidiano di detersivi chimici che troviamo facilmente sugli scaffali dei supermercati.

Candeggina e prodotti a base di cloro ci sembrano la migliore soluzione per combattere le macchie ostinate e l’ingiallimento dei capi bianchi, ma non sempre si riesce a raggiungere il risultato auspicato.

I detersivi chimici per i capi bianchi possono risultare tossici per la salute dell’organismo umano: residui di detersivo possono provocare eruzioni cutanee, dermatiti, prurito ed infiammazioni cutanee. Oltre ai possibili effetti e fastidi dermatologici, i prodotti chimici utilizzati per sbiancare i capi di colore bianco possono inquinare l’ambiente. Per questo, è bene ricorrere a validi rimedi della nonna ed all’utilizzo di ingredienti naturali.

Capi bianchi e immacolati: il sapone di Marsiglia

Un valido rimedio della nonna che consente di sbiancare e di combattere le macchie gialle è il sapone di Marsiglia. Si tratta di un sapone tradizionale prodotto con oli vegetali e originario della zona francese vicino a Marsiglia. Si tratta di un prodotto versatile che può essere utilizzato per la pulizia della propria abitazione, per l’igiene personale e per il lavaggio dei capi bianchi.

La consistenza di questo prodotto tradizionale è molto dura e la ricetta originale prevede l’utilizzo dell’olio extra vergine di oliva di acqua calda e cenere. Oltre all’olio di oliva è possibile aggiungere anche l’olio di cocco e l’olio di palma per preparare il famoso sapone di Marsiglia.

Si tratta di un prodotto naturale che ha proprietà emollienti: l’olio di oliva dona nutrimento alla pelle, è un antibatterico naturale ed è lenitivo. Inoltre, il sapone di Marsiglia è ipoallergenico ed è tollerato anche dalla pelle più sensibile. È un prodotto ecologico e biodegradabile, in grado di rispettare l’ambiente circostante.

Sbiancare i capi bianchi e combattere le macchie gialle: bicarbonato, sale, aceto e limone

Un altro valido rimedio naturale per sbiancare i capi ingialliti e combattere le macchie gialle è quello di utilizzare una miscela di sale, aceto, limone e bicarbonato. Basta immergere i capi in una bacinella d’acqua e lasciare agire per circa dieci minuti prima di mettere il capo direttamente in lavatrice e procedere con il lavaggio.

Ecco i buoni rimedi della nonna per ottenere capi bianchi ed immacolati.