Biden, intervista alla Cbs: Taiwan e prossime elezioni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rilasciato una lunga intervista a 60 Minutes ad un mese esatto dalle elezioni di metà mandato.

Durante la lunga chiacchierata alla Cbs, il Presidente, ha parlato delle prossime elezioni ma anche della difesa di Taiwan. Prima di Biden nessun altro presidente si è esposto in maniera così decisa riguarda alla questione Taipei.

Biden e l’intervista alla Cbs

Joe Biden si trova in un momento dove l’America è spaccata in due tra chi lo sostiene e chi invece preferisce il suo oppositore Trump. Dopo aver predisposto la perquisizione nell’abitazione dell’ex premier la situazione si è spaccata ancora di più. Atto che però ha permesso di rinvenire molti documenti top secret portati via dalla Casa Bianca.

Il presidente Usa ha precisato che si presterà alla difesa di Taiwan nel caso ne subentri l’esigenza. Si è espresso chiaramente in merito ad un possibile conflitto tra Cina e Taiwan e lo ha fatto in un momento delicato per il governo Cinese.

Tutto ciò sta avvenendo ad un mese dall’inizio del Congresso del partito comunista cinese che ridefinirà la politica estera.

Biden però ha specificato che, la politica verso la Cina, è rimasta quella concordata precedentemente. Ha inoltre parlato della posizione riguardo alla Russia e ha confermato che il governo Cinese non ha fornito armi o altro per il conflitto in Ucraina.

L’intervista poi si è sposata sull’argomento campagna elettorale a poco più di un mese dalle elezioni di metà mandato. Trump preannuncia di voler riconquistare il paese e farlo tornare grande come era prima di Biden.

Prossime elezioni

Joe Biden ha spiegato che non è ancora cerco di ricandidarsi per un ulteriore mandato in quanto prima attende l’esito di Novembre. Sembra che l’attuale Presidente voglia capire bene il pensiero degli statunitensi e muoversi di conseguenza.

Gli ultimissimi avvenimenti, come per esempio la questione migranti, stanno spostando l’attenzione dagli illeciti di Trump. Una mossa anche il far arrivare i rifugiati da Kamala Harris che ha profondamente scosso Biden. È ritenuta, difatti, una mossa troppo oltraggiosa che non può essere accettata.

Utilizzare i profughi come pedine umane per predominare in un gioco di potere non è consentito e perciò va condannato.

Una situazione che vede divisa l’America ma, Biden, rimane fermo sulle sue idee e prima di ricandidarsi ufficialmente vuole capire come è cambiato l’appoggio usa.

Il presidente ha affermato che, nel caso di rielezione, avrebbe nuovamente scelto come vice Kamala Harris. Nonostante abbia ricevuto critiche rimane, a detta di Biden, una delle persone più trasparenti che ha accanto.

Non resta che attendere la risposta della Cina sulle affermazioni fatte da Biden in merito a Taiwan.