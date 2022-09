Bancomat, arriva ufficialmente il fermo: addio ai prelievi | Hai le ore contate

Ma vediamo come si intende procedere dalla legislatura in merito ai cambiamenti che riguarda il denaro contante.

Grazie anche alla pandemia di Covid-19, si è preferito pagare con i pagamenti elettronici, e non con i contante. L’impiego degli sportelli bancomat per effettuare dei prelievi sempre più raro, anche grazie al sempre maggiore uso della tecnologia.

Lo si può constatare anche dal crescente numero di offerta delle banche online, prive della struttura fisica, con cui siamo sempre stati soliti intrattenere rapporti.

Oltre al molto usato home banking, per eventuali necessità si può parlare con gli operatori telefonicamente.

Sono stati emanati regolamenti per garantire la protezione dei cittadini, in particolare per impedire la circolazione di grandi somme di denaro.

A tal fine per consentire dei controlli stringenti verranno analizzate non solo le modalità di prelievo, ma anche con quale frequenza vengono ritirate le cifre di denaro in questione.

Qualora vi fossero dei dubbi, scatterebbero gli accertamenti d’obbligo da parte da parte del fisco.

La questione non si interrompe di certo con questi interventi, infatti numerose sono state anche le richieste per il controllo e la verifica delle commissioni, che rappresentano un duro colpo per gli italiani che effettuano prelievi da una banca diversa da quella di appartenenza.