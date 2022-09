Alberto Matano, la madre la conosce tutta Italia ma lo sapevano in pochi: più famosa di lui

Alberto Matano, avete mai visto la mamma? Sicuramente la conoscete, lei è famosissima in tutta Italia ma nessuno sapeva che fosse proprio la sua genitrice.

Che grande sorpresa! Sapete chi è la famosissima mamma di Alberto Matano? Proprio lei, una donna conosciuta da tutta Italia. E chi lo avrebbe mai immaginato?

Alberto Matano, il conduttore più amato della televisione italiana

Classe 1972, Alberto Matano è un giornalista e conduttore televisivo amatissimo dai telespettatori. Lui, attualmente al timone de “La vita in diretta”, è tra i volti noti più apprezzati del piccolo schermo.

Inizia a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo da giovanissimo, dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1995, anno in cui scrive per il quotidiano Avvenire. Nel 1998 inizia la sua carriera diventando un giornalista professionista per la RAI come referente parlamentare.

Nel 2012 è il volto noto di “Unomattina estate” e poi l’anno successivo, diventa il mezzo busto del TG1 delle 20. Appassionato anche di scrittura, ha pubblicato un libro, “Innocenti- vita segnate dall’ingiustizia”, dove racconta alcune vicende giudiziarie che hanno colpito e sconvolto l’Italia.

Dal 2019 è il conduttore de “La vita in diretta”, il programma che lo ha consacrato al successo. Spiritoso e irriverente dinanzi alle telecamere, fuori dagli studi televisivi Alberto Matano mantiene la sua vita privata solo e soltanto per se stesso.

Il presentatore cerca di evitare gossip e pettegolezzi eppure, non riesce sempre nel suo intento. A questo proposito, sapete chi è sua mamma? Lei è davvero famosissima, la conosce tutta Italia. Si tratta proprio di lei. E chi lo avrebbe mai detto?

Chi è la famosa mamma del noto conduttore Rai

Alberto Matano è tra i conduttori più amati del piccolo schermo ma non sapete probabilmente che è anche il figlio di una donna famosissima e altrettanto ben voluta nel mondo della televisione e della politica. Stiamo parlando di Marisa Fagà.

Classe 1942, la mamma di Alberto Matano è laureata in lettere moderne. La donna ha alle spalle non solo una brillante carriera accademica come insegnante ma è stata anche un volto noto della politica.

Dal 2001 al 2005 ha ricoperto il ruolo di Consigliera regionale di parità a seguito di una nomina avvenuta da parte del Ministro del Lavoro ed è stata anche una referente del gruppo di lavoro della rete nazionale delle consigliere di parità.

Ancora tutt’oggi, continua a seguire e a prendere parte a comitati politici, seminari e convegni che riguardano la politica internazionale e nazionale. Alberto e mamma Marisa hanno uno splendido rapporto, è stata proprio lei a trasmettere al figlio la passione per la cultura, per la letteratura e soprattutto per la politica.

I due si somigliano tantissimo e in alcune immagini che li ritraggono insieme, si può notare la somiglianza: mamma e figlio sono davvero bellissimi. Marisa Fagà ha sempre sostenuto Alberto, lo ha appoggiato in ogni suo passo, professionale e privato e oggi non potrebbe anche essere più felice per la gioia del figlio che ha trovato la sua dimensione.

Alberto Matano ha raggiunto traguardi importanti non solo sul lavoro, oggi infatti è un conduttore affermato e un giornalista di grande successo, ma anche nel suo privato: da poco è convolato a nozze con il suo compagno che ha sposato civilmente l’11 giugno.