“100 milioni di euro” Totti e Ilary, sganciata la bomba da Ilaria D’Amico: c’entra anche Gigi

Ilaria D’Amico ha rivelato qualcosa di veramente sorprendente riguardo la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ecco le parole della giornalista sportiva.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore e l’hanno comunicato lo scorso 11 luglio in due annunci separati e da allora molti giornali hanno cercato di capire quale fosse il motivo che hanno spinto la coppia a decidere di interrompere la loro storia d’amore.

Durante l’estate i due hanno preferito non dire la verità sul caso e per questo motivo si sono trovati sommersi da numerose indiscrezioni che a volte sono andate anche a scontrarsi tra di loro.

Ilaria D’Amico e le parole su Totti e Ilary

Così, dopo due mesi di notizie e indiscrezioni, Francesco Totti, stanco di essere accusato come colpevole di tradimento ha deciso di dire la sua sulle pagine del Corriere della Sera, affermando che è stata la Blasi a tradirlo per primo.

L’ex calciatore ha rivelato che la loro crisi è iniziata nel 2017 quando lui ha dato l’addio al calcio. Nonostante la moglie sia stata al suo fianco durante l’ultima partita di Totti sembra che nei giorni seguenti non gli abbia dato le attenzioni che lui voleva.

Questo perché giorno dopo giorno, Francesco Totti si è trovato a perdere dei punti riferimento importanti nella sua vita tra cui anche suo padre Enzo, morto nel 2021 per delle complicazioni avute dal Covid-19.

Successivamente, come rivela l’ex capitano della Roma, ha avuto il colpo di grazia quando ha scoperto sul suo telefonino alcuni messaggi che hanno rivelato che sua moglie lo stava tradendo con un uomo completamente diverso da lui.

Al momento non è stato fatto il nome dell’uomo in questione ma inizialmente si era vociferato trattasi del personal trainer Cristiano Iovino e poi in seguito, Fabrizio Corona ha confermato il nome del ballerino Alessio La Padula.

Dopo le sue parole, il danzatore si è molto infuriato con l’ex paparazzo ma non ha né smentito e né confermato un coinvolgimento sentimentale con la conduttrice dell’Isola dei famosi.

Inoltre, Totti ha rivelato che la sua ex moglie ha levato da una cassaforte tutti i suoi Rolex assieme a suo padre mentre Alfonso Signorini sul settimanale Chi ha rivelato che il gesto è stato fatto perché erano dei regali in comune della coppia.

La confessione della conduttrice

Intanto, la Blasi ha fatto sapere che non intende parlare dopo le dichiarazioni del suo ex marito, perché se lo dovesse fare rovinerebbe più di cinquanta famiglie, non specificando cosa volesse dire esattamente con queste farsi.

Secondo Roberto D’Agostino, invitato da Mara Venier a Domenica In per parlare dell’argomento dell’estate Francesco Totti ha deciso di parlare perché in possesso degli screenshot delle chat di Ilary con il suo amante e i filmati della conduttrice che porta via i Rolex dalla banca.

Inoltre, sembra che Totti abbia anche ricevuto i video di quando alcuni investigatori hanno messo delle pulci nella sua macchina per seguirlo sotto indicazione di Ilary Blasi.

A parlare di questa questione è stata anche Ilaria D’Amico che intervistata dal magazine F ha fatto una rivelazione che va a confermare le parole dell’ex calciatore.

“CREDO CHE PER FRANCESCO, ILARY FOSSE UN GRANDE PUNTO DI EQUILIBRIO. LUI È UNA PERSONA A CUI GIGI VUOLE MOLTO BENE. NON SI VEDONO QUASI MAI, MA ERANO INSIEME DAI 14 ANNI NELL’UNDER 15 IN NAZIONALE”.

Con queste parole, la moglie di Gigi Buffon ha affermato che a Totti sono mancati i punti di riferimento e che questo può essere stato il motivo per cui, dopo aver scoperto il tradimento, l’ex calciatore abbia cominciato ad avere dei problemi con sua moglie.

Al momento, i due stanno aspettando l’inizio delle pratiche del divorzio che stabilirà anche la divisione dei loro beni in comuni che ammontano a più di 100 milioni di euro