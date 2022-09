William e Kate, altro che soldi: cosa ha lasciato al nipote prediletto | Il regalo più prezioso della storia

By

La Regina Elisabetta ha lasciato a William e Kate qualcosa dal valore inestimabile. Ecco di cosa si tratta.

La morte della Regina Elisabetta II ha cambiato gli equilibri della Famiglia Reale e anche alcune abitudini di alcuni di loro che si sono ritrovati di punto in bianco a dover sottostare ad alcune regole che li spettano per via dei loro titoli.

Nessuno avrebbe mai pensato che la Regina potesse morire da un giorno all’altro e in molti nonostante avesse 96 anni erano convinti che la Sovrana avrebbe raggiunto i 100 anni di età e anche oltre.

William e Kate, ecco l’eredità lasciata dalla Regina Elisabetta II

Ma la sua morte è piombata come un fulmine a ciel sereno anche se negli ultimi tempi, dopo la morte di suo marito, il principe Filippo e il contagio dal Covid-19 si era mostrata sempre più stanca e debilitata.

Per questo motivo, secondo alcuni tabloid inglesi, i segni violacei sulle mani mostrati durante l’incontro con il nuovo primo ministro Liz Truss, due giorni prima della sua morte, erano segni di flebo e trasfusioni a cui si stava sottoponendo.

Dopo la sua scomparsa, il principe Carlo, adesso Re Carlo III del Regno Unito è diventato il nuovo monarca mentre il titolo di duca di Cambridge e di Cornovaglia e di principe di Galles è passato a suo figlio William.

Per questo motivo, anche sua moglie Catherine Middleton, meglio conosciuta come Kate è di conseguenza diventata duchessa di Cambridge e di Cornovaglia e principessa di Galles titolo che in passato è stato anche di Lady Diana, madre di suo marito.

La maggior parte dei sudditi e di altre persone del mondo, pensavano che Re Carlo III abdicasse in favore di suo figlio William, ma questo non è accaduto e sembra che il principe non abbia tantissima voglia di indossare la corona, almeno per il momento.

Basti pensare che in tutti questi anni, William ha spesso rifiutato alcuni inviti per presidiare ad alcuni eventi la cui presenza di un membro della famiglia reale era importante per poter passare più tempo con sua moglie e i suoi figli.

Questo avrebbe suscitato un po’ di malcontento nei confronti della gente del Regno Unito e la sua decisione ha de sempre diviso il parare dell’opinione pubblica inglese anche se nel tempo William ha avuto modo di dimostrare di essere cosciente dei suoi doveri reali.

Adesso, nonostante l’età già avanzata di Re Carlo III, tutte le attenzioni sono riposte su di lui, in quanto prossimo erede al trono in quanto primogenito dell’attuale sovrano del Regno Unito.

Oltre il denaro

Inoltre, per via di un decreto istituito da Re Edoardo III, circa 700 anni fa, il discendente primogenito diretto del Sovrano diventa ancora oggi, duca di Cornovaglia e con questo titolo vengono ereditati 52.000 ettari che comprendono 20 contee tra l’Inghilterra e il Galles.

In questa proprietà ci sono foreste, fiumi, case, centri commerciali, parte del parco nazionale del Dartmoor con annessa prigione e tantissimi altri elementi tra cui anche un campo da cricket e un garden center.

Tutto questo ha un valore che supera un miliardo di sterline ma la Regina Elisabetta II ha lasciato anche un’altra eredità a William e Kate, che va ben oltre il denaro e alle proprietà adesso possedute dal principe di Galles.

La Sovrana, qualche tempo fa, ha conferito ai figli di William e Kate, il trattamento di Altezza Reale, non solo al principe George, che è il secondo erede al trono dopo suo padre William ma anche alla principessa Charlotte e al principe Louis, secondogenita e terzogenito della coppia.

Questo riconoscimento è molto importante perché oltre ad avere il trattamento tale si possono anche ricevere alcuni vantaggi ed essere ufficialmente parte della famiglia reale, cosa che però non è accaduto ai figli di Harry.

Sembrerebbe infatti che Re Carlo III abbia tolto ai figli di suo figlio minore tale trattamento per via della sua decisione di snellire i membri della famiglia reale e questa decisione, secondo alcune fonti da Palazzo, avrebbe mandato su tutte le furie il principe Harry.