Torta senza burro, olio e zucchero: mai assaggiato niente di più squisito

Una volta assaggiata la torta senza burro, olio e zucchero, non l’abbandonerete più, la torta ideale per la colazione, in più ha pochissime calorie!

Si tratta della torta più ultra light che abbiate mai provato!

Torta senza burro, olio e zucchero

Lo impariamo ogni giorno, spesso è nelle cose più semplici che possiamo scoprire le cose più buone, come la torta senza burro, olio e zucchero.

Si tratta di un dolce che grazie alla sua leggerezza si può gustare non solo in ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda, ma tutti i giorni!

Quante volte si è rinunciato ad una bella fetta di dolce per quei chiletti in più che, proprio non se ne vogliono andare. Ebbene con questa ricetta, della torta senza burro olio e zucchero.

Le sue poche calorie, rendono questo dessert un dolce da mangiare ogni giorno, ma la sua semplicità non vi annoierà per nulla. Vediamo dunque cosa ci occorre per preparare questa torta e come procedere alla sua realizzazione passo passo.

Ingredienti per la torta senza burro

30 grammi di cocco grattugiato

Aroma alla vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

200 grammi di farina

180 grammi di eritritolo

Zucchero a velo q.b.

250 ml di acqua

Preparazione

Iniziamo la preparazione di questa leggerissima torta senza burro, olio e zucchero, prendendo una capiente ciotola in cui dovremo versare la farina ben setacciata.

Procediamo unendo alla farina anche il lievito, anche lui setacciato, quindi uniamo il cocco grattato e il dolcificante.

Facendoci aiutare da una frusta a mano iniziamo ad amalgamare gli ingredienti e senza mai fermarsi uniamo un poco alla volta, a filo l’acqua.

Una volta che si è uniti alla perfezione gli ingredienti, a questo punto il composto apparirà alquanto liquido. Ciò fatto si prosegue la preparazione della nostra torta aggiungendo nella ciotola l’aroma di vaniglia.

Si riprende ad amalgamare il tutto mescolando ora con una maggiore forza, di quanto si sia fatto fino a a questo momento.

Alla fine di questa energica lavorazione, il composto avrà un’aspetto omogeneo, per cui siamo pronti a versarlo in uno stampo dal diametro di 18 o 20 centimetri.