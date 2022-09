“Scusate, fermate tutto”, Serena Bortone: colpo di scena in diretta | VIDEO

Serena Bortone si è trovata a dover interrompere la sua trasmissione a causa di un imprevisto. Ecco cosa è accaduto in diretta.

Con la nuova stagione televisiva è ricominciato anche il programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno che è tornato sugli schermi di Raiuno con la sua terza stagione.

Il programma ha avuto un enorme successo nelle edizioni precedenti dovuto al fatto che tratta temi in modo leggero grazie anche all’apporto di alcuni ospiti fissi all’interno del programma.

Serena Bortone: ecco perché ha interrotto il programma in diretta

La trasmissione ha avuto inizi nel 2020 ed è nata come approfondimento per le notizie riguardanti il Covid-19 e in seguito all’interno sono state inserite altre rubriche riguardanti anche il mondo dello spettacolo e altri argomenti.

Questo ha creato un seguito inaspettato da parte del pubblico che ha trovato la Bortone molto simpatica e con uno stile di conduzione divertente e un po’ diverso da quello delle sue colleghe.

Anche se sul web alcuni trovano la conduttrice un po’ spocchiosa e pretenziosa, la maggior parte la trova adatta al suo ruolo in quanto riesce sempre a mettersi in gioco e a sdrammatizzare su alcuni argomenti che risultano a volte molto pesanti.

Durante la diretta dell’8 settembre, la Bortone che aveva cominciato dal giorno prima la sua nuova stagione del programma si è ritrovata a dover gestire dei momenti non del tutto facili per via dell’evento storico in corso.

Infatti, la scaletta del programma è stata completamente cambiata per via delle notizie riguardanti la Regina Elisabetta II che in quelle ore non stava molto bene come dichiarato dai medici di Buckingham Palace.

Così la Bortone, nonostante stesse intervistando i suoi ospiti e parlando degli argomenti previsti dal programma, ogni tanto si è fermata per collegarsi con gli inviati in Inghilterra e capire come stessero andando le cose.

Nella puntata successiva, la presentatrice si è dimostrata commossa per la scomparsa della Sovrana e i piani previsti per il 9 settembre sono stati cambiati in quanto la puntata è stata incentrata sulla scomparsa della Regina.

Ma la donna si è mostrata anche un po’infastidita da alcuni problemi legati nel corso di questa nuova edizione per via di alcuni collegamenti e interventi inattesi durante le sue interviste.

In una recente puntata, la regia, ha mandato mentre stava intervistando Rosalinda Celentano una canzone e la donna ha fulminato con lo sguardo la telecamera a tal punto che la stessa Celentano e suo cugino, anche lui ospite del programma, le hanno chiesto se si fosse infastidita.

La richiesta della conduttrice

Nella puntata del 12 settembre invece, la Bortone ha cercato di collegarsi con una sua inviata ad Edimburgo dato che da un momento all’altro sarebbe arrivato il feretro della Regina Elisabetta II.

L’audio però non era dei migliori e la conduttrice dopo un attimo di smarrimento è sbottata dicendo la sua sulla pessima qualità del servizio.

“C’è un audio pessimo però scusate, siccome sento una parola si e tre no cerchiamo di aggiustare l’audio e poi dopo ci ricolleghiamo.” Aspettate che forse ade- non so c’è un audio da ascoltare siamo- (*smarrimento*) PIC.TWITTER.COM/T5U6XNV9HG — Serena Bortone out of context (@SerenissimaOOC) SEPTEMBER 12, 2022

Dopo queste parole la Bortone è nuovamente entrata in confusione, ma questa volta non c’è stato nessun problema tecnico perché il problema è derivato da lei stessa e dai problemi della sua miopia.

Durante la visita di Re Carlo III a Belfast la conduttrice non è riuscita a mettere a fuoco il nuovo Sovrano d’Inghilterra e ha chiesto alla regia, avendo poi conferma, se effettivamente fosse lui.

“Io sono miope ma mi sembra di intravedere Re Carlo”

Con queste parole, Serena Bortone si è confermata una presentatrice che non ha molti problemi a dire la sua e a svelare i suoi difetti ed è proprio questo che ha conquistato il pubblico che da tre anni le è fedele negli ascolti.