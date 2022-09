Regina Elisabetta, cosa dava da mangiare ai suoi cuccioli? Da non credere

La Regina Elisabetta II era molto attenta all’alimentazione dei suoi cani. Ecco cosa dava loro da mangiare.

La morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo intero in quanto nessuno si aspettava, nonostante avesse 96 anni che una delle donne più amate di sempre potesse morire da un momento all’altro.

La sua scomparsa si aspettava per via dell’età ma non in un modo così improvviso dato che due giorni prima la Sovrana del Regno Unito era comparsa in delle foto per accogliere il nuovo primo ministro Liz Truss.

Regina Elisabetta II: ecco come alimentava i suoi cani

In questa occasione però, la donna si era presentata con un bastone e con delle mani livide che secondo alcuni tabloid inglesi erano segni di trasfusioni e flebo che cercavano di tenere la donna in forma.

Poi, durante la giornata dell’8 settembre è arrivata la notizia da Buckingham Palace che la Regina era in condizioni critiche e al suo capezzale sono arrivati tutti i suoi famigliari, segnale che qualcosa di grave le stesse accadendo.

Infatti alle 19.30, orario italiano, tutti i Tg del mondo hanno dato la notizia della scomparsa della Regina del Regno Unito dopo che fuori al Palazzo Reale è stato affisso un modesto comunicato.

La donna che è stata un simbolo storico che resterà per sempre nella mente e nel cuore dei suoi sudditi e non solo, è passata a miglior vita, in beatitudine, nel Castello di Balmoral dove amava trascorre del tempo.

La Regina Elisabetta II è stata al comando per 70 anni entrando al secondo posto nella classifica dei Sovrani che hanno governato più al lungo durante il loro mandato e subito dopo la sua morte, suo figlio Carlo è stato eletto come Re.

Sono in molti coloro che sentono la mancanza della Regina Elisabetta che ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nei confronti dei loro parenti ma anche nei confronti di tutti i suoi sudditi e di tutte quelle persone che non fanno parte del Regno Unito che l’amavano per il suo essere sempre sorridente e dettare lo stile.

Inoltre, la Regina era molto conosciuta anche per l’amore nei confronti dei suoi cani, di razza Corgi, i quali sicuramente sentiranno la sua mancanza per via dell’amore che diffondeva ogni volta che era in loro presenza.

Il primo Corgi ricevuto dalla Regina è stata Susan, avuta da suo padre per il suo diciottesimo compleanno che è scomparsa sei anni dopo che la Regina è salita al trono. Ma l’amore per questa razza canina è rimasta sempre accesa nel cuore della Sovrana a tal punto da assicurarsi che ci fosse una discendenza dalla sua cagnolina.

L’amore per i Corgi

Ne 2015 però ha deciso di smettere di allevare questi cani per via di non lasciarli da soli semmai fosse passata a miglior vita. E quindi, dopo la sua morte, secondo alcune indiscrezioni pare che i suoi cagnolini siano andati a suo figlio Andrea e alla sua ex moglie Sarah Ferguson.

La sua passione per questi animali è stata anche fonte d’ispirazione per un film d’animazione, rilasciato nei cinema nel 2019 intitolato The Queen’s Corgi, in italiano tradotto con Rex – Un cucciolo a palazzo.

L’amore della donna per i Corgi era smisurato a tal punto da avere una dettagliata cura nei loro confronti facendo seguire dai propri domestici delle vere e proprie accortezze per loro con dei trattamenti da veri e propri Altezze Reali.

A loro era dedicata un’intera stanza e uno spazio dove potevano riposare e per quanto riguarda la loro alimentazione la Regina faceva cucinare per loro pietanze naturali e casalinghe stando attenti alla loro nutrizione affinché fosse abbastanza bilanciata.

In molti hanno preso a cura il destino dei cagnolini di Sua Maestà e sperano che anche Andrea, duca di York e Sarah Ferguson abbiano per loro la stessa accortezza che ha avuto in tutti questi anni la Regina nei loro confronti.