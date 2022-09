“Purtroppo non funziona più…”, Beatrice Borromeo: altro che tutto rose e fiori

Beatrice Borromeo fa preoccupare tutti. Che cosa è successo alla bella moglie di Pierre Casiraghi? Altro che tutto rose e fiori, spunta fuori la verità.

Dramma per Beatrice Borromeo, riflettori puntati sulla bella giornalista, moglie di Pierre Casiraghi. Arriva la confessione che nessuno si aspettava.

Beatrice Borromeo sorprende tutti

Considerata una delle donne più belle d’Italia, Beatrice Borromeo è una conduttrice televisiva, ex modella e giornalista di grande successo, ricordata non solo per i suoi talenti professionali ma anche per essere la moglie, da diversi anni, di uno dei rampolli più ricchi d’Italia, Pierre Casiraghi, il figlio della principessa Carolina di Monaco e del compianto marito, l’italiano Stefano Casiraghi.

Anche Beatrice proviene da una famiglia molto nota e conosciuta nel mondo, tra le più antiche d’Italia, quella dei Borromeo e Marzotto. Lei è infatti la nipote di Marta e Umberto Marzotto, mostri sacri della moda.

Per tanto tempo la bella Borromeo ha fatto parlare di sé per la sua vita sentimentale. Dopo flirt con uomini famosi come Tommaso Buti, che l’ha portata a essere protagonista delle cronache rosa, oggi non si parla che di lei e di Pierre Casiraghi.

I due sono sposati dal 2015 e sono genitori di due figli, Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert. Sebbene la sua vita possa sembrare perfetta, in realtà non è tutto rose e fiori. Arriva la confessione che nessuno si aspettava.

La confessione della Borromeo sciocca il mondo

Beatrice Borromeo non è soltanto la bella moglie di Pierre Casiraghi e una socialite, ma è anche una donna di grande spessore culturale. Dopo la laurea in scienze giuridiche ha conseguito un master in giornalismo presso la Columbia University.

Ha collaborato con programmi e trasmissioni italiane di grande successo come Anno zero e ha scritto per settimanali importanti come Newsweek e per il Daily Beast. Ancora oggi, è parte della redazione de Il Fatto Quotidiano. Proprio lei, documentarista e scrittrice, ha voluto denunciare un caso di malasanità che l’ha coinvolta in prima persona.

La moglie di Pierre Casiraghi ha raccontato di essere stata sottoposta ad un intervento inutile al ginocchio da parte di un famoso primario di ortopedia, a Milano. Tutto è cominciato quando Beatrice ha iniziato a sentire delle forti fitte al ginocchio mentre saliva le scale. Era il periodo in cui la Borromeo aspettava il suo secondo figlio.

Dopo una visita di controllo con questo noto primario, Beatrice viene convinta a sottoporsi ad un intervento definito necessario, al ginocchio, che si rivelerà però inutile. Dopo l’operazione, la reale acquisita continuerà ad avere problemi al ginocchio, nonostante la fisioterapia e sarà accusata dallo stesso primario che l’ha operata, di non seguire correttamente la terapia prescritta.

Questa storia viene fuori in un momento delicato, dopo l’arresto, in Italia, di note personalità del mondo ospedaliero coinvolte in uno scandalo di tangenti e protesi ortopediche.

A proposito del suo ginocchio, la Borromeo ha affermato che la sua operazione inutile le ha lasciato due cicatrici che dimostrano che è stata operata e tagliata nei punti sbagliati:

“Da quel giorno e ancora oggi, il mio ginocchio non funziona più“.

La moglie di Pierre Casiraghi ha iniziato una battaglia legale che ancora tutt’oggi è in corso. Fortunatamente la Borromeo può contare sul sostegno della sua famiglia e in particolare del suo amore che non la lascia mai da sola.