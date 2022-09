Pordenone: rissa fra ragazzini, 16enne ferito gravemente

Rissa fra giovani a Pordenone, vicino al centro. Lo scontro ha coinvolto diversi ragazzini e un 16enne ha riportato gravi lesioni.

Tutto è avvenuto in una zona dove c’era uno stand del festival letterario PordenoneLegge, ma questo non ha nulla a che vedere con la rissa.

Rissa a Pordenone

Una rissa avvenuta a Pordenone ha coinvolto un gruppo di adolescenti e uno di loro è rimasto gravemente ferito poiché sono state inferte anche delle coltellate.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che in seguito a qualche parola di troppo sia iniziata la violente rissa che seppure sia durata poco, è stata davvero terribile.

Infatti tutto è avvenuto sotto gli occhi sconcertati dei passanti che questo pomeriggio si trovavano in zona.

Ricordiamo che la rissa si è verificata proprio in pieno centro e al culmine è stato estratto un coltello con cui è stato colpito uno degli adolescenti coinvolti.

Si tratta di un 16enne originario del Marocco, raggiunto al torace, dove ha riportato ferite molto serie, è infatti stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Sebbene il giovane non rischi la vita, l’episodio è stato molto grave e ora la dinamica è al vaglio degli inquirenti per ricostruire al meglio i fatti.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, che già erano presenti nella zona dell’aggressione, ossia nei pressi di piazzale Ellero dei Mille, ci sarebbe stata una lite.

Erano circa la 17 quando un gruppo di adolescenti ha iniziato a litigare per cause ancora in corso di accertamento, in seguito uno di loro ha estratto un coltello colpendo il coetaneo.

Il responsabile è stato fermato subito dalla pattuglia, individuato all’istante e condotto in questura.

Come già detto, nella zona erano presenti alcuni tendoni di un festival letterario in corso di svolgimento ma sembra che la manifestazione non avesse nulla a che fare con i fatti.

Fortunatamente, la presenza degli agenti era massiccia proprio per garantire la sicurezza e l’ordine durante il festival per questo motivo sono intervenuti tempestivamente, così come immediato è stato il trasferimento del 16enne marocchino in ospedale.

L’aggressore lo ha colpito al torace con il coltello provocando una profonda ferita che costerà al giovane diversi giorni di ricovero nella struttura ospedaliera, tuttavia non è in pericolo di vita ma rimarrà sotto osservazione.

In queste ore continuano gli interrogatori al colpevole, per capire la motivazione del terribile gesto.