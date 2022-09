Pasta, a pranzo sì, ma a cena? Ecco cosa succede se la mangi di sera  

By

Come tutti noi sappiamo la pasta è un elemento distintivo della dieta mediterranea ed è davvero amata da tutti. Eppure alcuni credono che mangiarla di sera comporti non pochi svantaggi. Ma ne siamo proprio sicuri?

La pasta è davvero così troppo calorica da dover privarcene la sera a cena? Dietro questo alimento ruotano sicuramente dei falsi miti. Qui ne vedremo alcuni e metteremo in evidenza cosa può succedere se mangi la pasta di sera. Non potete non continuare a leggere, quindi!

La pasta, la nostra passione

Per alcuni la pasta rappresenta una minaccia, un rischio da non correre, soprattutto se la si deve mangiare a cena.

Eppure dovremmo capire e comprendere che la pasta se mangiata con moderazione può fare parte della nostra alimentazione, senza farci ingrassare nemmeno di un kg.

Persino se la mangiate di sera.

Dunque se dopo una giornata di lavoro avete voglia di un piatto di spaghetti, mangiatelo pure! Oltre che sazi, potrete sentire addosso anche una certa gratificazione, perchè questo alimento sembra anche avere una certa influenza sul nostro umore.

Se questo non basta, continuate a leggere qui di seguito: vi daremo 5 buone ragioni per mangiare la pasta a cena. Senza il rischio di veder qualche kg in più.

Cosa succede se mangio la pasta a cena?

Per quanto possa sembrarvi impossibile, invece è proprio così: la pasta a cena può essere mangiata e come, anche da chi vuole rimanere in forma. Perché?

Innanzitutto perché vi sazierete e non poco: la pasta, infatti, è un alimento con un buon indice di sazietà.

Se prendete per esempio la pasta di orzo, mangiandola vi sentirete sazi ancora prima e per più tempo.

Ovviamente se mangiate un bel piatto di pasta, evitate di mangiare o di associare del pane, quindi altra fonte di carboidrati.

La pasta è digeribile e se la associate a verdure e un po’ di olio di oliva lo sarà ancora di più. Dunque non avrete alcun problema a livello digestivo.

e se la associate a verdure e un po’ di olio di oliva lo sarà ancora di più. Dunque non avrete alcun problema a livello digestivo. Aiuta a combattere lo stress, dal momento che contiene al suo interno sostanze che possono aiutarvi a rilassarvi e non poco. Come detto prima influenza il nostro umore, infatti la pasta può assicurarvi una buona quantità di triptofano che altro non è che un aminoacido precursore della serotonina.

Per chi non lo sapesse quest’ultimo è l’ormone del buon umore!

Vi aiuta a restare in forma: ecco che forse siamo arrivati al punto che vi interessa maggiormente.

Ebbene sì, mangiare la pasta a cena vi aiuta a non prendere quei kg in più tanto temuti.

Lo abbiamo detto prima, è saziante e se la consumate in quantità giuste è perfetta. Potete inoltre associarla a proteine magre dei legumi che possono aiutarvi a favorire la produzione di acido butirrico, che, ascoltate bene, vi aiuterà a ridurre l’accumulo dei grassi nel tessuto adiposo. Insomma non aumenterà certo il vostro peso!

Vi aiuterà a dormire meglio: mangiare un bel piatto di pasta la sera significa anche dormire bene, poiché stimola la produzione di melatonina, l’ormone che regola anche il ritmo sonno-veglia.

3 falsi miti sulla pasta: sfatiamoli

Insomma come avete potuto notare mangiando la pasta di sera non vi succederà niente di male.

Anzi proviamo a sfatare tre miti sulla pasta, proprio qui di seguito.

È meglio non mangiare la pasta la sera: falso . La pasta dà le stesse calorie sia a pranzo che a cena. Consumata la sera favorisce il sonno e abbiamo visto il perché.

. La pasta dà le stesse calorie sia a pranzo che a cena. Consumata la sera favorisce il sonno e abbiamo visto il perché. La pasta fa ingrassare: I carboidrati sono importanti e danno 4 kcal per grammo proprio come le proteine. Dipende tutto dalle dosi e dai condimenti.

La pasta integrale è la scelta migliore per tutti: Può essere un’opzione valida, ma bisogna tener presente che tante fibre in alcuni casi possono dare fastidio, ai bambini molto piccoli o a chi soffre di colon irritabile.

Ora ditemi, dopo aver letto questo articolo, non vi sta venendo voglia di un bel piatto di pasta a cena?