Origano, lascialo sul davanzale delle finestre: risolve un problema comune

Rispetto ad altre spezie, l’origano è una spezia che ha raggiunto un grande valore nella cucina mediterranea, in quanto è una delle più utilizzate.

Molte leggende inoltre parlano dell’origano e di come sia stato

usato in passato anche come rimedio naturale. Ma a cosa potrà mai servire un po’ di origano, lasciato sul davanzale della finestra?

Cerchiamo di soddisfare questa curiosità.

Origano, non solo una spezia

La pianta di origano, il cui nome deriva dal greco antico, è originaria della regione mediterranea, ma oggi è coltivata in tutto il mondo a latitudini calde e temperate.

Oltre ai suoi effetti stimolanti l’appetito, si dice che abbia anche effetti benefici sull’umore. Contiene oli essenziali antinfiammatori, quindi viene utilizzato anche in caso di malattie respiratorie.

Quindi ci sono molte ragioni per cui l’origano è altamente raccomandato come condimento nell’ambito delle diete.

Appartiene alla famiglia della menta ed è un cespuglio che può crescere fino a 45 cm. Questa pianta cresce principalmente in terreni calcarei e fiorisce da luglio a settembre. I suoi fiori hanno un nettare molto dolce.

Fin dall’antichità esistono leggende che circondano questa spezia aromatica. Si credeva che il fumo di questa pianta facesse scappare i demoni dalle case.

Nel medioevo era considerata una pianta dai poteri magici, capace di allontanare le streghe.

Successivamente si è anche ritenuto che l’origano fosse in grado di rafforzare l’amore degli sposi novelli.

I suoi poteri come rimedio medicinale sono noti fin dall’antichità, nell’area mediterranea molti piatti vengono preparati con questa spezia. Con timo e rosmarino questa spezia si sposa molto bene.

Origano sul davanzale delle finestre

Il caldo porta con se sia aspetti positivi, come e giornate che si allungano, che la varietà dei frutti estivi, succosi e molto amati. Sfortunatamente non tutto è così roseo, e fin dai primi accenni primaverili, dobbiamo combattere con una fauna che si risveglia ed entra in conflitto con gli umani: il mondo degli insetti! Senz’altro le zanzare sono le più detestate, e con loro fin da principio si instaura una lotta senza quartiere a colpi di racchette elettriche o di piante repellenti sparse sia, in giardino che sul balcone.

Tuttavia, piccole ma estremamente tenaci, le formiche, sono in grado di insinuarsi nelle nostre vite, e non soltanto se abitiamo in una casa con giardino.

Sono perfettamente capaci di arrivare ad un piano attraverso il balcone e dopo aver stabilito la loro tana sotto diverse mattonelle, volgere il loro interesse alla nostra cucina.

I supermercati abbondano di prodotti chimici, in grado di tenere alla larga certi insetti invadenti. Tuttavia sempre più sensibili all’aspetto naturistico della nostra vita, quando è possibile ci rivolgiamo ai prodotti più naturali.

Da questa sensibilità nasce l’abitudine di spargere manciatine di origano, sul davanzale delle finestre, con questa spezia possiamo risolvere un problema comune in molte case: l’avanzata delle formiche.

Con la prospettiva di accantonare riserve per l’inverno, le formiche sono a caccia di tutto quello che possono trovare di commestibile in casa!

Motivo per cui già in presenza delle prime formiche “esploratrici”, è bene mettere l’origano sul davanzale delle finestre, il loro aroma le allontana in un modo del tutto naturale.

Non occorre inondare il davanzale di origano, ma seguendo la loro colonna, possiamo scoprire il punto di partenza.

Tra le spezie oltre all’origano, i chiodi di garofano e la cannella, con il loro odore pungente, sono alcune spezie in grado di allontanare le formiche.

Ecco perché oltre che sulla finestra, andrebbero lasciate aperte nella dispensa, magari insieme a qualche chicco di caffè!