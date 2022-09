“Non è più tra noi”, Romina Power in lacrime: dopo Ylenia perde anche anche lei

Romina Power sul suo profilo Instagram annuncia la perdita di una persona a lei molto cara. Ecco le parole della cantante.

Romina Power è una delle cantanti più famose in Italia e anche all’estero, specialmente abbinata al suo ex marito Albano Carrisi con cui hanno formato il famoso duo Al Bano e Romina.

La coppia si è conosciuta sul set del musicarello Nel Sole e nel 1970 hanno deciso di convolare a nozze per poi separarsi nel 1999 a causa di alcune incomprensioni lasciando tutti quanti senza parole.

Romina Power e il lutto della persona tanto amata

Romina e Al Bano hanno avuto dal loro matrimonio quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr ma la loro primogenita è misteriosamente scomparsa a ridosso tra il 1993 e il 1994.

La ragazza, che aveva debuttato in televisione come prima valletta di Mike Bongiorno nel programma La Ruota della Fortuna, aveva deciso di intraprendere un viaggio in Belize per scrivere un libro sugli artisti di strada di quel Paese.

Ylenia era partita in solitaria con un solo zaino sulla spalla e un diario per prendere degli appunti, ma successivamente aveva espresso l’intenzione di andare a New Orleans per approfondire le sue ricerche.

La sua volontà fu espressa tramite l’ultima telefonata alla sua famiglia anche a suo padre Albano che si infuriò molto e le negò di andare oltre i paesi che aveva deciso di visitare. Da quel momento in poi le sue tracce sono svanite.

Secondo alcune ricostruzioni una ragazza bionda è stata avvistata gettarsi nel Mississippi dichiarando di non sentirsi più parte di questa terra ma che lei apparteneva alle acque, mentre il suo ultimo avvistamento è stato in compagnia di un musicista Alexander Masakela che Ylenia reputava come un suo guru negli ultimi tempi.

Anche se l’uomo è stato rilasciato e in seguito arrestato per abusi e stupri su altre donne, Romina è sempre stata convinta che il musicista l’abbia drogata e poi venduta dopo averla segregata nella tratta delle bianche.

Così, dopo qualche anno, Albano ha chiesto al tribunale di Brindisi un certificato di presunta morte che gli è stato concesso, contrariamente alla volontà di Romina che è sempre stata speranzosa di riabbracciare sua figlia.

La cantante non ha mai negato di credere nella reincarnazione dopo la morte e la donna ha espresso anche questo suo credo quando è venuto a mancare il suo animale da compagnia Cutie che da tanti anni era stato al suo fianco.

Il ricordo della cantante

Ma come possiamo vedere da un ultimo post di Romina, la donna ha detto addio ad una persona molto importante della sua vita, condividendo su Instagram delle foto che le ritraggono insieme sin dall’infanzia.

“Taryn non più sulla terra ma sempre nel cuore e nella mente”

La donna in questione è sua sorella, l’attrice Taryn Power scomparsa nel 2020. Romina ha voluto ricordarla in occasione del suo compleanno il 13 settembre rimarcando il fatto che nonostante siano passati due anni dalla sua scomparsa, la dolce sorellina non sarà mai dimenticata.

A dare l’annuncio della sua dipartita fu proprio Romina e le cause della sua morte sono state dovute ad una rara forma di leucemia.

In questo modo, Romina ha dovuto affrontare nuovamente un periodo non del tutto felice che riguarda la sua famiglia e la stessa cantante in alcune interviste ha dichiarato che la morte del padre fu per lei un momento traumatico.

Infatti, sembra che Romina per tanto tempo abbia avuto una forma di amnesia sui ricordi della sua infanzia dovuta dal trauma della scomparsa dei suoi genitori, in particolar modo di suo padre Tyron Power, attore molto famoso nel periodo degli anni ’30 e ’50 conosciuto per essere uno degli attori dallo sguardo più tenebroso di Hollywood.