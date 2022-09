Mina, dopo 40 anni la prima apparizione in pubblico: irriconoscibile | Fan sconvolti

Dopo 40 anni la cantante Mina fa la sua prima apparizione in pubblico. Ecco la foto che ha sconvolto tutti i suoi fan.

Mina è la cantante italiana più famosa del mondo, diventata una vera e propria icona e diva anche per via dell’alone di mistero che aleggia attorno alla sua figurata dato che è da 40 anni che decide di non mostrarsi in pubblico.

Nonostante il suo volto non lo si vede per tanti anni, la donna continua ad essere amata e apprezzata da tutte le generazioni che riconoscono in lei non solo un talento innato ma anche una personalità e un carisma unico.

Mina appare in pubblico dopo 40 anni

Basti pensare che, anche se non appare in pubblico, la donna riesce ugualmente ad ottenere un riscontro positivo da parte dei suoi ammiratori e le vendite dei suoi dischi svettano ogni volta al primo posto della classifica.

La donna è stata per molti anni protagonista della scena canora e televisiva italiana ed ha lavorato fianco a fianco a molte star del nostro Paese tra cui anche Raffaella Carrà con cui aveva un rapporto molto complice anche se i giornali parlavano di una rivalità tra le due che fu smentita dalla stessa Carrà.

La cantante non ama utilizzare i social e l’ultima volta che ha deciso di apparire seppur in video è stato nel 2001 quando apparì in studio di registrazione con un paio di occhiali neri e una coda rossa lunga.

Da quel momento in poi, nell’immaginario della gente, la sagoma e il viso di Mina è rimasto in quel modo tanto che in tutte le opere a lei dedicate o alle copertine dei suoi dischi è ritratta in quel modo.

Ma in molti non sanno il perché la donna ha deciso di ritirarsi dalle scene. Il tutto risale al 1978 quando la cantante fu colpita da una forte broncopolmonite e decise di salutare il suo pubblico con un ultimo concerto a Viareggio.

Da quel momento in poi non è più apparsa in televisione ma al suo posto è nata una sua versione Disney, dovuta alla sua diventare un abitante di Paperopoli assieme ad Adriano Celentano, nel loro album Mina-Celentano e nel video della canzone Che T’aggia dì.

La foto della cantante

Negli ultimi anni, Pio e Amedeo, nel corso della loro trasmissione Emigratis, hanno cercato di mostrare Mina ai telespettatori andando a trovarla sotto casa e citofonandole per convincerla ad affacciarsi al balcone.

Dopo tanti tentativi vani, la donna decise di salutarli con la mano mostrando soltanto il suo braccio ma adesso le cose sembrano essere cambiate, perché grazie a sua figlia Benedetta Mazzini, la donna è tornata a mostrarsi in pubblico.

Infatti, la cantante è apparsa in una foto di sua figlia Benedetta Mazzini, seduta su un divano mentre è intenta a guardare la televisione. Sebbene in molti avessero pensato che la decisione di non mostrarsi era dovuta al fatto di essere diventata irriconoscibile questi devono ricredersi.

La donna è facilmente riconoscibile e si possono notare i suoi grandi occhiali scuri e la sua chioma anche se la foto è stata fatta da dietro, ma la sua sagoma è riconoscibilissima.

Nei mesi scorsi, Amadeus, direttore artistico dei prossimi Festival di Sanremo del 2023 e 2024 ha ammesso che uno dei suoi sogni sarebbe quello di avere ospite Mina all’interno della kermesse riportandola su un palco dopo tanto tempo.

Come sappiamo Amadeus ha fatto dei veri e propri miracoli in questi anni per la kermesse canora e chissà se proprio lui riuscirà a convincere Mina di tornare a mostrarsi al suo pubblico e magari questa foto è stato un segnale del fatto che prima o poi, la donna deciderà di farsi rivedere dai suo amati ammiratori.