Meghan Markle cuore d’oro, quel dolcissimo gesto ai funerali della regina: sudditi commossi

Maghan Markle ha fatto un gesto davanti alla bara della Regina Elisabetta II che ha commosso tutti i sudditi. Ecco quale.

Meghan Markle è una ex attrice che nel 2018 ha sposato il principe Harry, secondogenito dell’attuale Sovrano d’Inghilterra, Re Carlo III e della defunta Lady Diana Spencer.

I due attualmente vivono oltreoceano e la decisione sembra essere stata presa per via dei rapporti non del tutto positivi della coppia con il resto della famiglia reale, infatti lo stesso Re Carlo III, durante il suo discorso ha mandato un messaggio particolare rivolto a loro.

Meghan Markle e il gesto che ha commosso tutti quanti

Il nuovo Sovrano ha augurato ogni benestare a suo figlio e sua moglie rimarcando il fatto di trovarsi oltreoceano e in molti hanno visto questa frase come un invito a rimanere dall’altra parte del Regno.

Secondo alcune indiscrezioni, mentre la Regina Elisabetta II stava passando a miglior vita e tutti i suoi cari stavano arrivando al Castello di Balmoral per porgerle l’ultimo saluto, Re Carlo III avrebbe chiesto a suo figlio di raggiungerli da soli perché Meghan non è la benvenuta.

Inoltre, secondo alcuni tabloid inglesi, sembra che l’attuale Sovrano abbia deciso di levare ai figli della coppia il trattamento di Altezza Reale e questo sembra aver mandato su tutte le furie il principe Harry.

Nonostante questi problemi, Harry e Meghan nei giorni scorsi si sono mostrati assieme al principe William e sua moglie Kate Middleton per salutare i sudditi che hanno reso omaggio alla Regina.

In questa occasione i quattro si sono trovati assieme dopo tanto tempo e in molti si sono commossi per rivederli uniti, ma pare che appena siano stati fuori dagli obiettivi delle telecamere e dai fotografi tra di loro c’è stato molto distacco e freddezza.

Come in molti sanno, qualche anno fa, Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey e in questa occasione hanno ammesso che la famiglia reale non vedeva di buon occhio i loro figli per via della loro razza.

Inoltre, Meghan ha avuto un piccolo inconveniente quando ha incontrato le prime volte la Regina Elisabetta II, in quanto non ha fatto la riverenza alla Sovrana pensando che in ambito famigliare non dovesse farlo.

La Markle, arrivava da un mondo totalmente diverso, da quello del cinema e delle serie tv e quindi non aveva informazioni sul protocollo da rispettare al cospetto di Sua Maestà.

Il giusto omaggio alla Regina Elisabetta II

La donna, però, è stata presente al lungo corteo che ha portato il feretro della Regina Elisabetta II a Westminster Hall ed è proprio qui che Meghan ha fatto un gesto che ha commosso tutti i fan.

La Markle avvicinandosi alla bara della Sovrana si è inchinata in un modo perfetto, come segno di rispetto per la donna scomparsa. La sua riverenza è stata molto ampia e più è profondo l’inchino più si esprime il rispetto e l’importanza della persona al quale lo si sta facendo.

Secondo alcuni sudditi ed alcuni utenti del web, la donna nonostante non faccia parte della famiglia reale e non deve seguire le regole di protocollo, avrebbe fatto una riverenza perfetta.

La sua eleganza e il modo in cui ha reso omaggio alla Regina ha commosso tutti quanti, anche perché sembra che la Sovrana scomparsa era una delle poche che rispettava la Markle a Palazzo Reale.

La donna, amava tantissimo anche suo nipote, che trovava divertente e amava stare in sua compagnia, e proprio la Markle nell’intervista di Oprah aveva ammesso che la Regina per lei non è stata altro che gentile.

L’inchino di Meghan quindi, è stato non solo un omaggio alla Sovrana ma anche un segno di rispetto e un modo per farsi perdonare del mancato inchino di qualche anno fa oltre che un ringraziamento da parte sua per aver amato profondamente suo marito Harry.