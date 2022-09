Macchie di aceto sui tessuti, la lavatrice non serve: le rimuovi così

Se cercate una soluzione per rimuovere le macchie di aceto dai tessuti, si possono provare alcuni semplici trucchi per rimuoverle.

Per far fronte a questi piccoli inconvenienti, non occorre per forza impiegare i prodotti chimici.

Macchie di aceto sui tessuti

Gli ingredienti più frequentemente utilizzati in casa possono generare antiestetiche e spiacevoli macchie.

Dei tanti prodotti che si utilizzano di frequente in casa, prodotti come olio o aceto possono finire sui nostri vestiti e macchiarli in modo irrimediabile.

Se con l’olio possiamo impiegare del sapone per i piatti e poi procedere ad un normale lavaggio, che cosa potremmo fare con l’aceto?

L’aceto bianco è uno dei prodotti maggiormente impiegato nelle pulizie green in casa.

Ma proprio per questo un suo uso frequente può arrivare nostro malgrado a macchiare un abito, una maglietta o semplicemente la tovaglia, mentre condiamo l’insalata.

Una volta che finisce su di un tessuto l’aceto qualunque esso sia, finisce per provocare degli antiestetici aloni difficili da eliminare se non sappiamo come farlo correttamente.

Tra i tanti prodotti che abbiamo in casa per trattare le macchie di aceto possiamo inserire: il sapone di Marsiglia, il bicarbonato di sodio, l’acqua ossigenata o dello shampoo a secco.

Sapone di Marsiglia

Con qualunque macchia, e le macchie di aceto non fanno eccezione, prima ci adoperiamo per eliminarle e più possibilità di successo abbiamo. Tutte le macchie, se lasciate a loro stesse si fissano con maggiore forza, il tempo non gioca a nostro favore.

L’aceto, per quanto non crei delle macchie molto visibili ( tranne che per l’aceto scuro), in realtà si presentano come aloni decisamente brutte da vedere.

Il sapone di Marsiglia, in particolare su tessuti leggeri e colorati è in grado di rimuovere le macchie di aceto anche se si tratta di una macchia difficile da eliminare.

Agire con il bicarbonato

Un sistema per rafforzare l’azione di rimozione della macchia di aceto, sarà ancora più incisiva se dopo il trattamento a mano, con il sapone di Marsiglia, una volta posto il capo macchiato in lavatrice versiamo nella vaschetta del lavaggio un po’ di bicarbonato di sodio.

Per contro si può tranquillamente procedere a questo trattamento anche due volte. Se invece la macchia è situata su tessuti più resistenti, anche se si tratta di stoffe colorate come delle tovaglie, è possibile agire direttamente con il bicarbonato.

A questo scopo, basterà semplicemente spargerlo sulle macchie e lasciarlo agire per almeno un’ora. Il bicarbonato di sodio in questo modo agevolerà il processo di assorbimento del grasso contenuto nell’aceto.

Anche il talco può essere impiegato nell’eliminare le macchie di aceto in sostituzione del bicarbonato, in quanto può assorbire il grasso molto rapidamente.

Una volta sparso il talco sulla macchia va trattata con uno spazzolino dalle setole morbide, trattando con movimenti circolari dall’interno verso l’esterno.

Una volta terminato si può sciacquare il tessuto macchiato sia a mano che in lavatrice.