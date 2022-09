Macchie d’erba sui tessuti, l’infallibile rimedio della nonna per eliminarle subito

Vi è mai capitato di ritrovarvi di fronte a delle macchie ostinate di erba sui vostri tessuti? Ebbene si per molti è davvero difficile eliminarla definitivamente, quasi impossibile. Con questo vecchio rimedio però vi sembrerà una passeggiata. Cosa occorre per questo metodo infallibile contro le macchie di erba sui tessuti.

Come ben saprete appunto è particolarmente difficile togliere determinate macchie sui tessuti dal momento che il composto letteralmente si unifica con il tessuto stesso e proprio per questo motivo molti di noi rinunciano completamente e definitivamente semplicemente buttando la maglia o il pantalone interessato. Ebbene, questo non è affatto un rimedio, anzi sarebbe solo uno spreco di denaro dal momento che in molti casi, il capo interessato è proprio uno dei più preferiti ed anche il più costoso. A prescindere dal prezzo però, perché buttare un qualcosa che non è rotto, è perfettamente riutilizzabile e può tornare perfino come nuovo?

Da questo momento in poi infatti non dovrete più allarmarvi quando ad esempio i vostri figli torneranno a casa con i vestiti pieni di macchie, o semplicemente se cadendo vi sporcherete il vestito. Bastano appunto dei semplici accorgimenti.

Vi basterò seguire passo dopo passo i seguenti consigli per poi renderei conto che non si trattava affatto di un sistema difficile e che la macchia d’erba in realtà non è affatto difficile da eliminare.

Come eliminare definitivamente le macchie di erba sui tessuti

Come vi abbiamo già anticipato infatti non sarà affatto difficile, vi basterà semplicemente seguire attentamente questi semplici passaggi. Nel mondo di oggi si fa, purtroppo, troppo rifermentò alla modernità, all’elettronica. Per poter rimediare questa volta dovrete semplicemente ricorrere ai metodi della nonna. Vi basteranno pochi ingredienti con diversi abbinamenti: sapone di Marsiglia, alcol, glicerina.

Per rimuovere le macchie con il sapone Marsiglia dovrete semplicemente applicarlo sulla zona interessata, strofinare al macchia, mettere il tessuto in ammollo con acqua fredda e poi risciacquare semplicemente.

Con la glicerina invece dovrete mischiare semplicemente un uovo, le quantità devono essere eque, in un bicchierino da caffè. Successivamente con del cotone imbevuto nella miscela dovrete bagnare il tessuto, strofinare la zona interessata e poi lavare normalmente.

L’alcol è particolarmente efficace sui tessuti bianchi di cotone e di lino, fa il suo dovere anche sui capi colorati. Vi basterà far cadere qualche goccia sulla macchia, tamponata proprio con una spugna pulita imbevuta di alcol. Dovrete poi lasciare agire per qualche minuto, sciacquare in acqua fredda per poi la vare normalmente con il detersivo.