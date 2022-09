Kate Middleton, il dettaglio da brividi dopo il lutto della Regina Elisabetta

By

Dopo la morte della Regina Elisabetta II è spuntato un dettaglio molto particolare su Kate Middleton. Ecco di quale si tratta.

Catherine Middleton, conosciuta come Kate Middleton è la moglie del futuro erede al trono del Regno Unito, il principe William che dopo che suo padre è stato eletto Re ha avuto in eredità il titolo di principe di Galles.

Di conseguenza, anche sua moglie è diventata la principessa di Galles, e futura regina consorte quando suo marito, alla morte di suo padre, diventerà il nuovo Sovrano del Regno Unito.

Kate Middleton e il dettaglio particolare

Kate e William si conoscono da molti anno avendo condiviso insieme il periodo universitario ed avendo convissuto per qualche anno prima del loro matrimonio e pertanto è una presenza fissa a Palazzo Reale.

La donna è molto apprezzata dagli altri membri della famiglia reale e anche dai loro sudditi peri via della sua compostezza e la sua eleganza che a volte riconduce all’amatissima principessa scomparsa Diana Spencer.

In questi giorni, Kate è stata al fianco di suo marito per via della scomparsa di sua nonna, la Regina Elisabetta II e assieme a lui e a suo cognato il principe Harry e sua moglie Meghan Markle ha fatto visita a Buckingham Palace stringendo le mani ai sudditi che hanno portato degli omaggi alla Regina.

La donna è stata presente anche durante il corteo che ha portato il feretro della Sovrana a Londra e diversamente da Meghan Markle e da Harry, non ha potuto tenere la mano a suo marito, in quanto, essendo membro della famiglia reale deve seguire un protocollo.

Diversamente Harry e Meghan, non facendo più parte della famiglia reale, si sono potuti tenere tranquillamente la mano senza sembrare irrispettosi nei confronti della Regina Elisabetta II.

Kate è da sempre un punto di riferimento per i cittadini inglesi e non solo per il suo titolo nobiliare e la sua posizione ma anche per essere stata negli anni precedenti al suo matrimonio una donna che ha dettato alcune regole di stile e di eleganza.

Il particolare della principessa di Galles

Proprio per questo motivo, alcuni fan si sono accorti di un dettaglio molto particolare che in questi giorni è saltato all’occhio dei più attenti che riguarda qualcosa che ha a che fare con la Regina Elisabetta II e altre principesse e Sovrane del Regno Unito.

Un dettaglio che legherebbe la Middleton non solo alla Sovrana appena scomparsa ma anche a sua suocera Lady Diana e addirittura alla Regina Vittoria.

Come spiegato in un video che sta facendo il giro del web, Kate Middleton in questo periodo sta portando il lutto mostrandosi vestita completamente di nero e indossando dei gioielli con delle perle.

Ma c’è un significato ben preciso riguardo l’utilizzo di questi gioielli. Per capirlo però bisogna fare un salto indietro nel tempo. Infatti, la Regina Vittoria dopo la morte di suo maritò indossò il lutto per tutta la vita insieme a delle perle in simbolo di lacrime.

La futura regina consorte segue alla lettera le tradizioni del Palazzo Reale… PIC.TWITTER.COM/SCQGWJY82S — LaLUNAtica (@sono_lunatica) SEPTEMBER 15, 2022

Da quel momento è rimasta la tradizione di indossare questi gioielli al funerale, come fatto anche da Lady Diana ai funerali del suo amico Gianni Versace dove ha indossato una collana di perle.

La stessa Kate Middleton ai funerali del Principe Filippo ha indossato il lutto e una collana e degli orecchini di perle, però in questi giorni per omaggiare la Regina Elisabetta II, Kate ha indossato un tris di perle.

Il gioiello è simile a quello indossato spesso dalla Sovrana, che era la sua preferita, infatti la Regina utilizzava la collana a tre fili spesso in quanto era un regalo che le aveva fatto suo padre, Re Giorgio VI del Regno Unito.

Kate Middleton, quindi, sembra voler seguire le tradizioni del Palazzo Reale stando attenta ad ogni dettaglio, preparandosi a diventare un domani, una perfetta Regina Consorte.