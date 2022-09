“È un miracolo”, Michelle Hunziker: dopo il divorzio di nuovo riuniti | FOTO

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, una delle coppie più amate e note del mondo dello spettacolo italiano. Dopo anni dalla loro separazione, milioni di fan sperano in un ritorno di fiamma. “Un miracolo” sembra averli fatti riavvicinare, non ci crederete mai ma è accaduto realmente: scopriamo di più.

Diversi anni fa Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker erano una delle coppie più amate e seguite di sempre. Un amore intenso e puro che purtroppo è finito non in maniera piacevole. E’ passato tantissimo tempo dalla loro separazione, ma i due sono ancora sotto i riflettori.

Ma lo sapete che un evento importanti, anzi “un miracolo” potrebbe finalmente riunirli? Non ci crederete mai, ma la famiglia Ramazzotti – Hunziker potrebbe tornare più unita e forte di prima. Tantissimi fan sono rimasti davvero contenti e increduli dalla fantastica notizia: scopriamo cosa è accaduto.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Un miracolo”

Dopo anni dalla loro separazione, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno ricucito il loro rapporto. Non solo per il bene di loro figlia, Aurora Ramazzotti, ma per il bene di ciò che c’è stato tra loro. Oggi tra i due ex coniugi, c’è stima e affetto, infatti, hanno un bellissimo legame.

Tra poco potrebbero essere anche più uniti da “un miracolo” come ha rivelato la rivista tedesca. Ma cosa intende per “piccolo miracolo che li farà riunire”? Si parla della gravidanza di Aurora. La ragazza infatti, potrebbe diventare mamma, una notizia che ha lasciato tutti i suoi fan entusiasti e gioiosi per questo incredibile evento. Michelle ed Eros saranno al settimo cielo: scopriamo di più.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti | FOTO

La nascita di un nipotino, sicuramente potrebbe riunire fortemente Eros e Michelle. Aurora Ramazzotti, in questi giorni è più riservata del solito. Ancora non ha detto nulla riguardo la gravidanza, ma quando sarà il momento rivelerà ogni cosa.

Si vocifera che lei insieme al fidanzato stanno cercando una casa più grande a Milano per l’arrivo del loro bambino. Anche se in questo momento preferiscono mantenere il silenzio, i paparazzi non li lasciano mai soli.

Dall’avvistamento in farmacia, dove ha comprato il test di gravidanza, fino alle foto del pancino sospetto di Aurora. Alfonso Signorini ha anche rivelato che la diretta interessata sarebbe arrabbiata con lui per un motivo ben preciso:

“La notizia sul mio giornale deve averla fatta arrabbiare parecchio, ma non sapevo fosse incinta da meno di tre mesi, altrimenti non l’avrei pubblicata…”.

Insomma, le conferme ci sono, non ci resta aspettare che la figlia di Michelle ed Eros rompa il silenzio.