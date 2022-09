Decide di lavorare in un’azienda agricola, rivela quanto gli danno al mese: STIPENDIO impensabile

Un ragazzo messicano ha deciso di mollare tutto e di andare a lavorare in un’azienda agricola. Ecco l’incredibile guadagno giornaliero che riceve.

Molte volte durante le nostre giornate pensiamo che l’impegno che ci mettiamo nel nostro lavoro non è ben retribuito anche per la questione che spesso non riusciamo a far fronte alle spese che ci spettano.

Soprattutto in questo periodo, dove in Italia si sta parlando in maniera continua del rincaro delle spese e dei costi di luce e gas e delle derrate alimentari, in molti cercano di trovare un lavoro che riesca a dare loro soddisfazione e guadagno adeguato.

Azienda agricola: ecco quanto guadagna un giovane messicano

I più coraggiosi, ma anche quelli che non hanno nient’altro da perdere, decidono di avventurarsi fuori il nostro Paese in cerca di fortuna e alcuni riescono a trovare una miniera d’oro cambiando la propria vita.

Altri invece, preferiscono decidere di stravolgerla andando a vivere in un posto completamente diverso tra la natura e facendo del proprio lavoro qualcosa utile all’agricoltura e alle aziende di questo settore.

Questo è quanto accaduto ad un giovane ragazzo messicano di nome Walter Enciso, che ha deciso di abbandonare tutto quello che stava facendo per realizzare un desiderio che da tempo aveva nella sua mente.

Così, il pensiero giorno dopo giorno si è fatto martellante e ha deciso di stravolgere completamente la sua vita partendo per il Vancouver in cerca di fortuna in quanto insoddisfatto dalla paga dei lavori che gli venivano proposti nel suo paese.

Viaggiando per tutta la costa, il giovane viaggiatore ha incontrato tantissima gente che ha preso a cuore la sua decisione fino a quando non si è ritrovato in un piccolo paese che porta il nome di Oliver.

Designata come capitale del vino, Oliver vanta 5000 abitanti in totale ed è proprio qui che Walter ha deciso di dare una svolta radicale al suo percorso lavorativo decidendo di farsi assumere da un’azienda agricola.

Apparso su Tik Tok, dove è diventato in poco tempo uno degli utenti più seguiti, Walter ha raccontato la sua avventura affermando di essere molto soddisfatto della sua decisione presa e del salario che gli viene conferito.

Il guadagno di Walter

Il giovane messicano ha ammesso che nonostante lo sforzo, ne è valsa la pena e tutti i suoi sacrifici sono stati ripagati con un guadagno di circa 150 euro al giorno per le sue prestazioni lavorative.

Inoltre, Walter ha ammesso che la cifra conferitoli è bassa rispetto ad altri lavoratori in quanto lui al momento è solo un novellino ma la gente più esperta riesce a guadagnare anche il triplo del suo stipendio, arrivando a ritrovarsi ad essere pagati quasi 450 euro al giorno.

Se si fa un calcolo, possiamo intuire che lasciandogli un giorno libero, Walter guadagna mensilmente una cifra che si aggira tra i 3.800 e i 4000 euro al mese mentre i suoi colleghi più esperti riescono addirittura a guadagnare una cifra che va dai 10.000 ai 12.000 euro mensili.

Sono cifre da capogiro che in Italia sono impensabili per un lavoro del genere, se si pensa che uno dei motivi sui quali si è molto discusso negli ultimi tempi è proprio quello dello sfruttamento dei lavoratori nei campi.

Basti pensare che le condizioni di lavoro e le lunghe ore sotto al sole hanno provato tantissimi problemi gravi fino ad arrivare alla morte di alcuni lavoratori come accaduto a Paola Clemente, morta di fatica nel 2015 a soli 49 anni nelle campagne di Andria.

La donna lavorava 12 ore al giorno per 27 euro di paga giornaliera e la sua storia ha colpito molto il regista pugliese Pippo Mezzapesa che ne ha realizzato un cortometraggio intitolato La giornata presentato nel 2017 alla camera dei deputati contro il caporalato.