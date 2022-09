Bonus luce e gas di 15.000€, preziosissimo regalo per gli italiani: richiedilo subito

I cittadini italiani si trovano a combattere contro i rincari di luce e gas, per questo ogni aiuto offerto da sollievo alle famiglie in sofferenza.

Il governo cerca di correre ai ripari e di aiutare le famiglie in difficoltà con la creazione di un bonus per luce e gas.

Sono previste delle agevolazioni per le spese di luce e gas in vista di un nuovo incremento della soglia ISEE per l’accesso agli sconti in bolletta.

Un numero maggiore di cittadini e famiglie potrebbe ottenere un valido aiuto, contro l’aumento dei prezzi se il decreto Aiuti ter non si limitasse a riconsolidare il sussidio, ma lo estendesse.

Con gli aggiornamenti sui contributi per l’energia elettrica e il gas, è in arrivo un sostegno essenziale per molte famiglie italiane alle prese con l’aumento dei prezzi e le bollette alle stelle.

Sembra proprio che in Italia ci si accinga a prendere delle misure necessarie ad affrontare un autunno e un inverno per nulla facile.

Nonostante questo evento sia ormai sempre più prossimo, da parte del governo si cerca di far fronte all’emergenza per contrastare il caro bollette.

Questo ha finito di stremare molte famiglie italiane che ora sono letteralmente in ginocchio. Come se questo non fosse abbastanza, su tutto ciò il clima precario cui si vive, incombono le elezioni del 25 settembre.

Dopo le difficoltà economiche dovute alla pandemia di Covid- 19, e del periodo di emergenza cui si è fatto fronte, si sono aggiunte tutte le difficoltà dovute alla guerra in Ucraina.

Questo vuol dire che sarà sempre maggiore il numero di cittadini che non riusciranno a pagare le bollette. Medesimo discorso vede coinvolte il possibile fallimento di alcune imprese.

Le autorità competenti in passato avevano parlato di più recenti incrementi sia di luce che di gas e fino al 100% delle bollette.

Sconti in bolletta

È in arrivo grazie al nuovo decreto Aiuti ter si stanno attuando una serie di aiuti per 13 miliardi, destiate sia alle famiglie che alle imprese in affanno.

Si tratta di varie misure da attuare, e tra queste c’è un’ipotesi che potrebbe dare la possibilità di una ventata di serenità a tanti italiani: in questo modo viene data la possibilità di estendere i bonus per l’energia elettrica e il gas a una fascia più ampia di popolazione.

Rateizzazione delle bollette contro i rincari

Per il governo non rimane molto tempo per avviare una nuova serie di aiuti alle imprese e alle famiglie italiane per contrastare il rincaro delle bollette. L’ultima misura per contrastare la crisi dovrebbe essere approvata nel corso del fine settimana.

Tra i beneficiari per i bonus luce e gas il ritorno alla possibilità di rateizzazione delle fatture.

Si è pensato di tornare alla possibilità di rateizzazione per le famiglie (scaduta a giugno), tuttavia si ta pensando di estendere tale possibilità anche alle imprese.

I bonus luce e gas non sono una novità nel nostro Paese, ma visti i fortissimi rincari, si tratta di una misura emergenziale per le tantissime famiglie in grandi difficoltà economiche.

Questi bonus, destinati a rendere meno gravosa la bolletta di luce, gas e acqua, per tutti i meno abbienti, anche per quanti percettori di reddito di cittadinanza.

Tuttavia il bonus luce e gas, fa parte dei sostegni economici per i quali è necessario essere in possesso del certificato ISEE e, secondo i suoi dati si può avere l’accesso o meno al bonus. Come ribadito non si tratta di una novità, ma a questo sono state fatte alcune modifiche, circa i requisiti necessari per beneficiare del sostegno, così da arrivare a un maggior numero di cittadini.

ISEE: da 12.000 a 15.000 euro