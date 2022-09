Bonus da 500 euro, ennesimo regalo confermato: scade a fine mese | A chi spetta

By

Ecco cos’è il Bonus da 500 euro, a chi dovete richiederlo e quali sono i requisiti per ottenerlo, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Continuano le novità in materia di bonus. Lo stato italiano non si sta facendo mancare proprio nulla. Una delle ultime misure sarà utile per alcune figure italiane, che conosciamo benissimo.

Finalmente, una fetta di italiani potrà ricevere ben 500 euro sul proprio conto, per far fronte ai numerosi costi che tutti noi stiamo dovendo affrontare.

Che aspettate quindi? Continuate a leggere per scoprire cos’è il Bonus da 500 euro, un beneficio che siamo sicuri che starà facendo gola a milioni di famiglie italiane.

Bonus da 500 euro, tutto quello che sappiamo

Giungono buone notizie per gli italiani, che finalmente potranno usufruire di nuovi benefici da parte dello Stato italiano.

Stiamo vivendo la peggiore crisi dal 2008 e la pandemia non ha affatto alleggerito la situazione. Gli italiani stanno vivendo un periodo di forte disagio psicofisico ed economico ed è per questo che le istituzioni dovrebbero intervenire.

Una delle ultime misure pensate dallo Stato italiano prevede un Bonus da 500 euro, pensato per delle figure che da sempre hanno la necessità di essere sostenute.

Il buono verrà erogato nel corso di quest’anno scolastico 2022 / 2023, perché in effetti ha molto a che vedere con la scuola.

Le categorie che potranno richiederlo sono in particolare i docenti. Questo buono, infatti, è anche conosciuto come “carta del docente“. E’ possibile richiederlo online direttamente dall’apposita piattaforma.

Il buono è pensato per gli insegnanti che ogni anno spendono grandi cifre per mettere in pratica la loro attività di insegnamento. Purtroppo, però, c’è una categoria di insegnanti che è stata esclusa dal bonus.

Chi sono gli esclusi dal nuovo bonus

Per sfortuna, non tutti gli insegnanti potranno beneficiare di questo incentivo utilissimo da parte della nostra nazione.

I destinatari del bonus, infatti, sono i professori con contratto a tempo indeterminato. Purtroppo, quindi, proprio i precari, le figure della scuola che più avrebbero bisogno di sostegno da parte dello Stato, sono rimasti esclusi.

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, non stanno mancando le polemiche. Tra chi ritiene che 500 euro per un anno siano troppo pochi se si pensa all’acquisto di libri, di fotocopie, progetti, slide, programmi di grafica, bollette della luce, ecc;

e i precari che avrebbero voluto almeno avere la possibilità di partecipare al bando e di poter inviare la richiesta. Dopo tutto, anche loro sono insegnanti e ogni giorno aiutano i nostri figli a migliorare la loro formazione.

E voi cosa ne pensate? Se siete degli insegnanti, rientrate nei requisiti necessari per ottenere il beneficio? E trovate giusto che, ancora una volta, i precari siano stati esclusi dall’elenco dei destinatari? Fatecelo sapere!