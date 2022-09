Allora è tutto vero, Totti: il clamoroso gesto | Nessuno se l’aspettava così presto

Totti, si abbatte la bufera mediatica sull’ex pupone. Il suo gesto clamoroso lascia tutti di stucco. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato così presto: è tutto confermato, è tutto vero.

L’ex calciatore della Roma sorprende tutti. Arriva il gesto clamoroso che non lascia più alcun dubbio. Totti beccato così, nessuno può crederci che dopo poco tempo sia già a questo punto con lei.

Francesco Totti travolto dal caos mediatico

Se fino ad ora ha cercato di mantenere un profilo basso e di conservare il riserbo più totale sulla sua separazione da Ilary Blasi, adesso il pupone si ritrova gli occhi di tutti addosso, non soltanto dell’Italia ma del mondo intero: persino il The Sun si è interessato alla separazione tra lo sportivo e la conduttrice che, come possiamo testimoniare tutti, ha avuto una risonanza mediatica di non poco conto.

Mentre Ilary Blasi, subito dopo la separazione si è mostrata immediatamente sui social come se nulla fosse successo, voltando pagina, il pupone è rimasto nel silenzio più totale, almeno fino a qualche giorno fa.

L’11 settembre ha fatto delle rivelazioni sulla fine del suo matrimonio, in un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere della sera, che ha rimescolato le carte in tavola e ha acceso la luce su segreti e misteri di cui nessuno immaginava l’esistenza.

Ormai la sua relazione con Noemi Bocchi non è più segreta, i due si vivono alla luce del sole e arriva anche il gesto clamoroso che non lascia più alcun dubbio: è accaduto davvero, è tutto confermato con delle foto che fanno il giro dei social.

Le foto del pupone sconvolgono i social

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. Il gesto clamoroso del pupone fa rimanere tutti a bocca aperta. L’ex calciatore della Roma ha violato una delle regole che, secondo alcune indiscrezioni, aveva posto la Blasi circa la tutela dei figli.

Il calciatore ha fatto qualcosa di gravissimo, ha portato la sua terzogenita, la piccola Isabel, a casa di Noemi Bocchi, di nuovo. L’esclusiva appartiene a Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha beccato l’ex calciatore della Roma mentre, all’una e mezza di notte, in compagnia di un’amica della Bocchi, tale Samanta, esce dalla porta sul retro dell’abitazione della ex moglie del Patron del Tivoli calcio, Mario Caucci, in compagnia di Isabel.

Pensava di non esser beccato dai paparazzi, Totti, e invece la sua faccia è sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Francesco lascia la casa della Bocchi accompagnato anche da un bodyguard.

Sembra che faccia davvero sul serio con Noemi ma la questione ora si aggravava per lui. Ilary Blasi non approva per nulla il comportamento dell’ex marito. La conduttrice vuole che i figli restino fuori dai gossip e dallo scandalo mediatico.

Già qualche settimana fa, quando uscirono le prime voci di pettegolezzi secondo le quali Totti, nel periodo di piena crisi e separazione con la Blasi portava Isabel a giocare con i figli della Bocchi, Ilary in vacanza, torna furiosa a riprendersi la piccolina e la porta con sé in Croazia, insieme alla sorella, al cognato e ai nipoti.

Ora la storia si ripete ma Totti dopo l’intervista bomba rilasciata al Corriere della sera sembra non avere più paura di niente e di nessuno. Tutto gli scivola addosso, non si nasconde più. La storia con Ilary è finita e un nuovo capitolo della sua vita, quello con Noemi, ormai è iniziato.