Alaska: maltempo e onde estreme nella peggiore tempesta in 50 anni

Gli esperti sostengono che il maltempo che si è abbattuto in queste ore in Alaska sia l’ondata peggiore il 50 anni.

Si tratta del tifone del Pacifico, Merbok, i cui resti colpiranno la costa ancora per alcuni giorni.

Il tifone Merbok in Alaska

Molte testate giornalistiche hanno riportato la notizia del terribile tifone che si è abbattuto in Cina e l’ha travolta con raffiche di vento violentissime e piogge devastanti.

Basti pensare che sono caduti in 7 ore, 200 millimetri di pioggia. Si sono inoltre verificate onde imponenti, che hanno interessato non solo le regioni cinesi ma anche altri Paesi.

Ad esempio appunto i territori dell’Alaska, dove la CNN ha documentato una situazione davvero allarmante, che i meteorologi definiscono unica in circa 50 anni.

Le immagini sono davvero sconcertanti, infatti il tifone ha causato diversi allagamenti e in alcune immagini si vede addirittura una casa che galleggia prima di essere intrappolata sotto un ponte.

La potente tempesta si è spostata dalla Cina all’Alaska occidentale, dove rimarrà per alcuni giorni e la violenza è davvero inaudita, come confermano le immagini.

Il tifone è in grado di strappare le case e le condizioni di pericolo includono onde altissime e intense mareggiate, nonché raffiche di vento terribili.

Il National Weather Service degli Stati Uniti, ha dichiarato in merito a questo tifone nei territori dell’Alaska, che le inondazioni, che sembrano davvero disastrose già ora, tenderanno a un peggioramento nelle prossime ore.

Il bilancio

Si tratta davvero di un bilancio disastroso e sono stati segnalati alcuni feriti, tuttavia secondo le prime informazioni non sembrano esserci stati morti.

Anche per quanto riguarda le persone che sono rimaste ferite, sembrerebbe che non si siano civili in gravi condizioni e queste sono le note positive di una tragedia che invece ha provocato diversi danni ambientali.

Dall’erosione della costa allo sradicamento di pali e alberi, il tifone Merbok sta lasciano segni devastanti del suo passaggio e il climatologo Rick Thoman, lo ha definito come a tempesta più forte nel mare di Bering in più di 50 anni.

Fra le conseguenze più catastrofiche del tifone, segnaliamo gli allagamenti in zona come Golovin, villaggio che sorge vicino alla costa e dove le strutture sono per buona parte sommerse dall’acqua.

Le immagini diffuse sui social hanno mostrato immagini disastrose e impressionanti, come quelle relative alla casa che galleggia in un fiume.

È stato registrato un vento fino a 90 miglia orarie anche questo dato è in aumento. Gli avvisi di alluvione rimangono in vigore durante tutto il weekend