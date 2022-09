“Una mini Belen”, la dolcissima FOTO scioglie il cuore ai fan: che emozione

Belen Rodriguez emoziona tutti. La dolcissima foto fa sciogliere il cuore dei fan dalla dolcezza. Che grande emozione!

La conduttrice argentina più amata d’Italia e del mondo, fa emozionare i social. Arriva lo scatto che nessuno si aspettava: una mini Belen! Fan senza parole.

Belen Rodriguez fa emozionare i social

Volto noto del piccolo schermo, conduttrice di grande successo, star dei social con un seguito straordinario, con un numero di seguitori al pari quasi di stars internazionali hollywoodiane, Belen Rodriguez è una vera e propria stella della televisione italiana.

Da quando è arrivata nel nostro bel Paese, non ha fatto altro che far parlare di sé, prima per la sua bellezza e poi per la sua vita sentimentale. Ancora tutt’oggi, che ormai è un personaggio affermato dei social e della televisione, continua ad attirare l’attenzione su di sé.

Da un po’ di tempo, dopo un periodo abbastanza turbolento, è ritornata a far coppia fissa con il marito Stefano De Martino e i due oggi sono una famiglia di nuovo. La conduttrice argentina non potrebbe essere più contenta, con Stefano, Belen ha vissuto gli anni più belli della sua vita, quelli del matrimonio fatto di tanto amore e tanta passione e poi la nascita di Santiago, il loro prezioso gioiello.

Proprio la conduttrice sorprende tutti ed emozione i social con uno scatto che lascia davvero senza parole: una mini Belen! Che grande sorpresa!

Lo scatto della conduttrice lascia di stucco

Belen Rodriguez fa emozionare i social. La conduttrice pubblica una foto che lascia tutti senza parole. Nelle scorse ore, l’argentina più amata della televisione italiana, sempre super attiva sui social, ha condiviso un dolce scatto con i suoi seguitori.

Non si tratta di un’ecografia o di un’immagine che va ad annunciare una gravidanza, almeno per il momento. Nella foto in questione si vede una piccola Belen, una mini Belen come è stata definita da diversi utenti social.

La foto risale al passato e in questo fermo immagine, la Rodriguez, che poteva avere all’incirca 10 anni, è identica ad ora. Come tutti possono notare, ieri come oggi è sempre bellissima, fin da bambina.

Con il suo viso paffutello e con gli occhi pieni di gioia, la mini Belen ha incantato tutti. La conduttrice è molto somigliante alla sua seconda bambina, Luna Marì. Lo scatto di Belen ha conquistato i social, la mini Belu è stata elogiata da tantissimi utenti.

La conduttrice sta vivendo un periodo davvero magico. L’amore con Stefano De Martino procede a gonfie vele. L’ex ballerino di Amici ha accolto nella sua vita e nella sua famiglia anche Luna Marì, la bimba che la Rodriguez ha avuto da una relazione con Antonino Spinalbese con il quale le cose oggi sono piuttosto complicate.

Tutto perfetto invece con Stefano: cicogna in arrivo per la coppia De Martino-Rodriguez? I fan si augurano di sì. Durante la sua partecipazione alla mostra del cinema di Venezia, qualcuno ha notato un pancino sospetto che ha fatto gridare alla gravidanza.

D’altra parte, la conduttrice non ha mai negato il suo desiderio di voler diventare di nuovo mamma e perché no, magari proprio con Stefano che, come il tempo ha mostrato, è davvero l’uomo della sua vita.

Belen non si risparmia in niente, vive a mille la sua vita privata e professionale. Proprio qualche ora fa ha preso parte ad un evento organizzato dal Corriere della sera, “Il tempo delle donne“, durante il quale ha parlato del bullismo sui social.

Lei stessa, vittima di haters e di leoni da tastiera, ha imparato a farsi scivolare tutto addosso, dalle critiche alle accuse, ma ha appreso anche la necessità di dover intervenire quando la situazione diventa ingestibile e incontrollabile.