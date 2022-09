Nuovissimo bonus vacanze, €500 tutti per te: prepara i bagagli

Nuovissimo bonus vacanze 2022: in arrivo lo sconto da applicare sul pernottamento presso una struttura alberghiera aderente all’iniziativa.

In arrivo il nuovissimo bonus vacanze di importo pari a 500 euro per soggiornare gratis in una struttura ricettiva italiana. E’ necessario presentare la domanda entro il 30 novembre 2022: basta rispettare un solo requisito per richiedere il buono vacanza. Il bonus vacanze di importo pari a 500 euro è vincolato al rispetto di una determinata soglia ISEE. L’incentivo può essere utilizzato dai soggetti istanti alla scadenza fissata in tutte le strutture alberghiere italiane aderenti all’iniziativa. Lo scopo del bonus vacanze è quello di sostenere la ripresa del turismo lungo la Penisola e di consentire alle famiglie italiane di concedersi un momento di relax in una struttura alberghiera (hotel, B&B, ostello, etc.) italiana.

Nuovissimo bonus vacanze: in che cosa consiste?

Il nuovissimo Bonus Vacanze 2022 consiste in uno sconto da applicare sul soggiorno presso una struttura alberghiera scelta nella lista di un hotel aderente all’iniziativa. Questo bonus consente ai destinatari del bonus di ottenere più notti gratis in una specifica Regione.

Bonus vacanze 500 euro: la differenza con il bonus statale

Il nuovissimo bonus vacanze si distingue dal precedente bonus erogato a livello nazionale per essere completamente svincolato dal rispetto di una determinata soglia ISEE. Il nuovissimo sconto può essere richiesto dai cittadini italiani e stranieri dietro presentazione di una domanda.

Nuovissimo Bonus Vacanze Regione Lazio

Il nuovissimo bonus vacanze è stato attivato dalla Regione Lazio e per presentare la domanda è necessario prenotare un soggiorno da un minimo di due notti ad un massimo di 5 notti. L’istanza può essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Il bonus può essere utilizzato solo per i s

oggiorni prenotati presso le strutture alberghiere laziali. Il soggetto interessato dello sconto dovrà optare per la struttura alberghiera preferita e dovrà perfezionare la prenotazione sul sito web. Si possono ottenere due notti gratis senza superare i 500 euro.

Nuovissimo Bonus vacanze 2022 Regione Piemonte

I turisti che desiderano visitare il Piemonte, la Regione ha erogato una dotazione pari a 1.200.000 euro. Per usufruire del voucher vacanze è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Il bonus vacanze Piemonte consente di trascorrere almeno quattro giorni di soggiorno presso le strutture alberghiere aderenti all’iniziativa. Inoltre, è necessario beneficiare anche dei servizi extra (escursioni, visite, etc.), la cui tariffa è scontata del 50%.

Bonus vacanze Friuli-Venezia Giulia 2022

Il bonus vacanze è erogato a tutti i turisti italiani e stranieri che vogliono prenotare un soggiorno sul territorio friulano. Il bonus vacanze Friuli-Venezia Giulia prevede il soggiorno di due notti presso una struttura alberghiera friulana aderente all’iniziativa.