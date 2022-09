“Noemi gli ha detto sì”, l’indiscrezione bomba: che legnata per Ilary

By

Noemi Bocchi avrebbe accettato una proposta che per Ilary Blasi è un vero e proprio tradimento. Ecco di quale si tratta.

In questi giorni le notizie della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi hanno preso una strada diversa rispetto questi ultimi mesi dopo le dichiarazioni dell’ex calciatori nei confronti di sua moglie.

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, infatti Totti ha dichiarato di non essere stato lui per primo a tradire ma di aver trovato dei messaggi da parte di un misterioso uomo, diversissimo da lui, nel telefono della conduttrice.

Ilary Blasi tradita da una persona molto importante

Secondo le parole dell’ex capitano della Roma, Alessia Solidali, parrucchiera e amica di Ilary avrebbe fatto da tramite tra lei e questo terzo incomodo e la conduttrice avrebbe commesso il tradimento nei suoi confronti.

Inoltre, Totti ha dichiarato che il loro rapporto stava avendo dei problemi sin da quando lui ha lasciato il mondo del calcio in quanto aveva perso dei punti di riferimento e dopo la morte di suo padre avvenuta a settembre del 2021 ha avuto un crollo totale.

Però, Ilary sembra non averlo capito e non essergli stato al suo fianco, mentre Noemi Bocchi è riuscita a risollevarlo dandogli le attenzioni che cercava e per questo motivo la ringrazia.

La nuova fiamma di Totti è una design floreale che anche lei ha avuto un matrimonio non andato nel migliore dei modi con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, con il quale la donna ha avuto due figli.

Noemi e Totti si sono conosciuti durante un torneo di padel nel 2021 e dopo essersi frequentati come amici hanno avuto un momento in cui hanno capito che il loro rapporto andava oltre.

Sul caso è anche intervenuto Alfonso Signorini che ha parlato dell’eventuale partecipazione della Bocchi nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, dato che a parte tre “vipponi” tutti gli altri verranno svelati nelle prime due puntate della settima edizione del programma.

Il direttore di Chi, ha dichiarato sul nuovo numero del suo giornale che Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, come già annunciato, presenteranno il Gf Vip party affiancati da Giulia Salemi mentre Sophie Codegoni sarà la conduttrice di Casa Chi, andando a sostituire Rosalinda Cannavò impegnata a Tale e quale show.

Molti fan del programma hanno ipotizzato che dopo la visibilità mediatica avuta questa estate per via degli eventi nati, Noemi Bocchi possa essere una delle nuove vippone di questa nuova edizione.

Le parole sull’ingresso di Noemi Bocchi nella casa

In questo modo, sarebbe un vero e proprio tradimento da parte di Signorini nei confronti di Ilary Blasi, non solo perché è stato opinionista nelle prime tre edizioni condotte proprio dalla presentatrice ma anche perché i due sono molto amici.

Infatti, dopo la separazione da Totti, la donna è stata sulle Dolomiti e qui ha incontrato proprio il direttore di Chi passando con lui alcuni momenti felici confessando quello che stava passando.

Per questo motivo, se Noemi dovesse davvero entrare nella casa, Ilary subirebbe un forte tradimento da parte di una delle persone di cui lei si fida di più, che le farebbe uno sgarbo molto forte.

Ma proprio su questa questione, lo stesso Signorini ha deciso di dire la sua, mandando una stoccata nei confronti della nuova compagna di Francesco Totti.

“Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”.

Stando a queste parole, Alfonso Signorini sembra non aver ingaggiato la Bocchi, a cui ha mandato una frecciatina, nella nuova edizione del Gf Vip, ma non possiamo esserne certi, dato che il conduttore sta facendo di tutto per mantenere il segreto sul cast che verrà svelato solo tra una settimana.