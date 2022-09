Macchie di deodorante sui vestiti, il rimedio casalingo per rimuoverle in un baleno

By

Le macchie di deodorante sono facili da rimuovere con i prodotti naturali, basta scoprire qualche trucchetto e un po’ di pazienza.

Non c’è niente di peggio che volere indossare la tua maglietta preferita al mattino e scoprire che non puoi farlo a causa di quelle ben visibili brutte macchie di deodorante!

Fortunatamente, possiamo adottare abbiamo alcune tecniche efficaci per rendere i tuoi vestiti di nuovo impeccabili e tutto semplicemente utilizzando i prodotti che hai già a casa.

Quindi, che si tratti di un semplice residuo giallastro lasciato sulla tua candida camicia bianca, o di macchie bianche o marroncine sul tuo vestito colorato preferito, non dovrai mai più preoccuparti delle macchie di deodorante sui vestiti.

Come rimuovere le macchie di deodorante

La maggior parte delle macchie di deodorante gialle o scure sui vestiti possono essere rimosse utilizzando vari rimedi naturali con prodotti che probabilmente hai a casa. Vediamo di seguito alcune.

Bicarbonato di sodio

Per questo rimedio si dovrà preparare una pasta composta per tre parti di bicarbonato di sodio e di una parte di acqua. Una volta che il composto avrà una consistenza leggermente liquida, si dovrà strofinare la pasta con uno spazzolino (un vecchio spazzolino dei denti sarà perfetto), morbido sulla macchia da eliminare. Quindi dovremo lasciare agire il preparato per un paio d’ore. Successivamente, il capo andrà sciacquato con acqua fredda e posto a lavare in lavatrice come si è soliti fare. Questo metodo è ideale per le macchie gialle delle ascelle su indumenti bianchi.

Ammoniaca

Dopo aver diluito mezza tazza di ammoniaca in mezza tazza d’acqua, va applicata questa miscela sulle macchie sui vestiti fino a quando non si vedranno scomparire gradualmente.

Per questa operazione è bene dotarsi di guanti protettivi per le mani.

Calze di nylon

Questo è un ottimo trucco per rimuovere le macchie di deodorante sugli indumenti colorati.

Prova a strofinare le calze di nylon, un asciugamano asciutto o anche un calzino pulito sulla macchia, quindi getta il capo in lavatrice con un detersivo per colori. Questo metodo è ideale per rimuovere i segni lasciati dal deodorante stick!

Succo di limone

Per questa soluzione alle nostre macchie di deodorante dobbiamo rivolgerci ad un profumato agrume: il limone. Per farlo occorre applicare una miscela fatto mescolando in parti uguali acqua e succo di limone. A questo punto verseremo la miscela sulla macchia, verseremo un po’ di sale fino e strofineremo delicatamente il sale sulla macchia. In seguito si dovrà prima risciacquare bene il capo per poi lavarlo normalmente in lavatrice. L’effetto sbiancante naturale del succo di limone al sole è ottimo per rimuovere le macchie di deodorante dai vestiti chiari. Ci sono molte cose che si possono pulire con il limone!