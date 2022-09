Ma quale frigorifero, è lui il vero nemico: l’insospettabile elettrodomestico che ti gonfia la bolletta

Ecco chi è il vero nemico del risparmio, non è affatto il frigorifero, ma un altro elettrodomestico davvero insospettabile.

Continuate a leggere per scoprire qual è l’elettrodomestico che vi fa arrivare la bolletta della luce salatissima a fine mese. Non ve lo sareste mai aspettati.

Come calcolare il consumo elettrico di un elettrodomestico

Che cos’è e come viene misurato il consumo di elettricità? Il consumo dell’elettricità di una casa è la somma di tutti i costi dell’elettricità che vengono generati nella tua casa.

Varia in base alla stagione dell’anno, al periodo in cui scegli di misurarlo e ad altri fattori che menzioneremo più avanti. Quanto consumano i nostri elettrodomestici?

I distributori di energia elettrica estraggono i dati per la tua fatturazione mensile da uno strumento di misurazione dell’energia elettrica, che tutti conosciamo come “contatore”.

Prima di calcolare il consumo di elettricità di una casa, devi sapere qual è la potenza degli elettrodomestici al suo interno. Questi dati sono facili da ottenere, guarda nel manuale o nella targhetta di identificazione del tuo frigorifero, microonde, lavatrice o qualsiasi altro elettrodomestico e dove compare il numero di watt (W), in particolare di kW.

In questo modo potremo calcolare anche il consumo energetico giornaliero della casa. Partendo da questo calcolo, dovremo semplicemente moltiplicare il kWh per il periodo di tempo specifico e ottenere così il consumo giornaliero, mensile, annuale.

Qualcosa di importante che non possiamo dimenticare o trascurare è che si tratta di un risultato approssimativo, quindi non è uguale al 100% a quello che apparirà sulla bolletta alla fine del mese.

Ecco qual è quello che consuma di più

La gente non se l’aspetta. Pensa che l’elettrodomestico che consumi di più in assoluto sia il frigorifero, perché sta sempre acceso. E invece non è così.

Possiamo assicurarvi che l’elettrodomestico che più causa l’aumento nella bolletta della luce è la lavatrice.

Ecco che di seguito vi spieghiamo come calcolare i Kw per arrivare a risparmiare.

Inizia dividendo i watt per mille per ottenere i kW. Quindi, moltiplica quei dati per le ore (approssimative) di utilizzo di quei dispositivi. Questa operazione ci darà il kWh, che dobbiamo moltiplicare per la misura che vogliamo (giorni del mese, trimestre, anno) per conoscere il consumo energetico mensile.

Si prega di notare che il prezzo dell’elettricità cambia ogni giorno. Pertanto, è meglio confrontare la quantità di energia consumata e non la quantità di denaro che si paga.

Dove ottengo i dati per calcolare il mio consumo di elettricità? Ora che conosci le operazioni che devi effettuare, puoi farti un’idea del consumo elettrico.

Per completarlo, aggiungi le seguenti informazioni che otterrai dal manuale o dalla targhetta di identificazione: Tipo di dispositivo, numero totale di dispositivi operativi, potere di ciascuno di essi, le ore di lavoro (fare una somma approssimativa della settimana e dividerla per giorni).

Quanti giorni al mese usi la lavatrice? Per quante ore? In questo modo potrai sapere più o meno se gli importi delle bollette elettriche sono corretti.