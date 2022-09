“Ma è irriconoscibile”, Barbara Palombelli senza luci di Forum: è un’altra | FOTO

Sul web sta girando una foto di Barbara Palombelli senza le luci dello studio di Forum. Ecco com’è la donna al naturale.

Da quasi 10 anni Barbara Palombelli è la padrona di casa della trasmissione Forum che per molti anni è stata condotto da Rita Dalla Chiesa essendo per un breve periodo anche condotta da Paola Perego.

La Palombelli si è sempre mostrata in perfetta forma smagliante all’interno della sua trasmissione senza aver paura di dire la sua su determinati argomenti anche se alcune volte è stata criticata per le sue posizioni.

Barbara Palombelli e la foto senza trucco e luci

Queste esternazioni hanno fatto storcere il naso ai telespettatori, ma la conduttrice ha ammesso che non riesce a non dire la sua anche se a volta queste sue parole non sono del tutto accettate da parte del suo pubblico.

Infatti, la donna è sempre stata molto diretta, tant’è che quando ha lavorato presso Il Corriere della Sera, come lei stesso ha ammesso in un’intervista, perdendo le staffe ha agito d’istinto sbattendo in faccia al direttore la porta facendo cessare ogni tipo di collaborazione col giornale.

Da anni, è sposata con Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e fondatore del partito politico La Margherita con il quale è stato anche candidato a Presidente del Consiglio durante i suoi anni di mandato.

La presentatrice e Rutelli, sono insieme da oltre trent’anni e il loro matrimonio è avvenuto in maniera segreta senza che nessuno sapesse niente soltanto con rito civile e dalla loro unione nel 1982 è nato il loro unico figlio biologico Giorgio.

La coppia, ha altri tre figli che sono stati adottati, Francisco, Monica e Serena, e quest’ultima è apparsa in tv avendo partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, venendo eliminata dopo 50 giorni di permanenza all’interno del reality.

La Palombelli si è anche sposata una seconda volta, sempre con Rutelli e questa volta hanno celebrato il rito religioso a 10 anni dalla loro unione civile e la donna ha ammesso che sta pensando assieme a suo marito di sposarsi una terza volta a Las Vegas.

Lo scatto che sta facendo il giro del web

Il rapporto tra i coniugi è molto particolare, sembra che siano molto diversi come anche le squadre di Serie A che tifano. Mentre Rutelli è un appassionato tifoso della Lazio, sua moglie Barbara Palombelli è un’accanita giallorossa.

Per questo motivo i due, quando c’è il derby preferiscono guardare la competizione calcistica in due stanze diverse per non litigare dato il loro diverso amore nei confronti dei club.

Barbara Palombelli si è sempre mostrata in ottima forma e il motivo del suo aspetto lo deve ad alcune accortezze che ha rivelato di fare. Infatti, la donna ha dichiarato di dedicarsi due volte alla settimana allo yoga e per mantenere in forma il fisico ogni giorno per 20 minuti fa della cyclette in camerino.

La donna, inoltre è anche una grande appassionata di cinema, stando ad alcune indiscrezioni, la conduttrice è stata vista per molti anni al Festival del Cinema di Venezia e ad altre rassegne cinematografiche dove ha seguito con molta attenzione i film in concorso.

Barbara Paloombelli senza luci di Forum e senza trucco…rimane una bella donna ma è irriconoscibile…ho fatto fatica a riconoscerla PIC.TWITTER.COM/03KJ8FMFKW — LaLUNAtica (@sono_lunatica) SEPTEMBER 17, 2022

In tutte queste occasioni, la presentatrice ha mantenuto un aspetto elegante ma sul web in questi giorni sta circolando una foto della Palombelli senza trucco e senza luci del set di Forum che l’aiutano a nascondere alcuni segni dell’età.

Come possiamo vedere dalla foto, la Palombelli rimane ugualmente una bellissima donna che si mantiene in forma e continua a godersi i suoi momenti seguendo le sue passioni, ma senza trucco e luci dello studio, appare un po’ diversa rispetto a come la vediamo in televisione.

Ma questo è normalissimo, dato che dietro ad un programma c’è una grandissima equipe fatta di professionisti tra cui anche esperti di make up che rendono la Palombelli e tutte le sue altre colleghe impeccabili.