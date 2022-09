“Lui 36 anni e l’altro 50”, avete capito con chi sta Gabriel Garko? Proprio lui

Gabriel Garko è fidanzato con un uomo più giovane di lui. Ecco chi è il bellissimo nuovo compagno dell’attore.

Dario Gabriel Oliviero è un attore italiano che ha avuto tantissimo successo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 per via di alcuni ruoli ricevuti in alcune fiction che hanno decretato il suo successo.

Conosciuto con il nome di Gabriel Garko, l’interprete di tanti ruoli iconici della televisione italiana a partire dal prossimo 8 ottobre sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Gabriel Garko e il nuovo amore

In precedenza, l’attore aveva già preso parte al programma partecipando come ballerino per una notte e viste le sue doti da danzatore, Milly Carlucci non si è fatta sfuggire l’occasione di ingaggiarlo per l’imminente nuova edizione.

Negli ultimi anni Gabriel Garko è stato al centro del gossip dato che durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’attore ha rivelato qualcosa riguardante la sua vita privata.

Facendo una sorpresa a Rosalinda Cannavò, conosciuta inizialmente con il nome d’arte di Adua del Vesco, l’attore ha rivelato che la storia d’amore con lei altro non era che una messa in scena ma che è stata la migliore che abbia mai avuto.

Esprimendo ogni bene alla sua amica e collega, Gabriel Garko in quell’occasione ha dichiarato in diretta la sua omosessualità dichiarando il suo orientamento sessuale come un “segreto di Pulcinella” dato che da tempo si sospettava che fosse interessato al sesso maschile.

Dopo il coming out, l’attore è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo e l’uomo ha rivelato di aver avuto delle storie importanti nel corso della sua vita di cui una durata undici anni con un uomo di nome Riccardo.

Successivamente, l’attore ha anche parlato delle foto che negli anni precedenti erano uscite sui giornali in compagnia dell’attore e ballerino Gabriele Rossi, affermando che dopo averlo conosciuto sul set de L’onore e il rispetto i due hanno cominciato una relazione terminata nel 2021.

Dopo la storia con Rossi, che adesso è felicemente fidanzato con Lorenzo Licitra cantante e vincitore dell’undicesima edizione di X Factor, Gabriel Garko è stato legato a Gaetano Salvi, un ragazzo napoletano di quasi la metà dei suoi anni con cui ha avuto una relazione durata qualche mese.

L’uomo che ha conquistato il cuore del bell’attore

Adesso, però, l’attore sembra aver trovato la serenità grazie ad un nuovo uomo di trentasei anni. Il nuovo interesse sentimentale di Garko è secondo alcune fonti Matia Emme, un manager molto conosciuto a Milano con il quale l’attore si è lasciato immortalare in una foto pubblicata su Instagram.

Al momento però non ci sono conferme su un loro coinvolgimento amoroso ma sicuramente dato che presto vedremo l’attore tra i protagonisti di Ballando con le Stelle lui stesso avrà modo di raccontarsi qualora lo voglia.

A Gabriel Garko in passato sono state attribuite anche storie d’amore con altre sue colleghe come con Eva Grimaldi con cui ha vissuto anche assieme per qualche anno e con Manuela Arcuri che in alcune interviste ha dichiarato di aver pensato di aver avuto con lui una storia d’amore seria per poi scoprire che si trattava solo di un’avventura.

Non si è ben capito nonostante siano passati un paio d’anni se le storie d’amore avute con le due attrici siano state realmente vissute o se anche queste come quella avuta con la Cannavò sia stata solo una finzione nonostante i diretti interessati affermano di essersi amati per davvero.

Fatto sta che Eva Grimaldi, dopo la storia con Gabriel Garko si è legata sentimentalmente all’attivista Imma Battaglia arrivando a sposarla nel 2019 con rito civile e oggi sono più innamorate che mai.

Staremo a vedere quindi, se le voci che vogliono Matia Emme come nuovo compagno di Gabriel Garko siano veritiere o siano solo frutto di alcuni chiacchiericci.