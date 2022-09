“Le cose non andavano più”, divorzio fulmineo in Spagna: povera Letizia Ortiz

Letizia Ortiz col cuore spezzato, divorzio senza precedenti in Spagna: le cose purtroppo non andavano più bene tra di loro. Ecco che cosa è accaduto nella vita della famosa monarca.

La monarca più famosa del mondo, dopo la Regina Elisabetta, Letizia Ortiz, ha tutti gli occhi puntati addosso. Spunta fuori il divorzio fulmineo di cui nessuno sapeva nulla, sudditi senza parole.

Letizia Ortiz sciocca il mondo

It Girl, icona di moda, stile e tendenze, prima ancora che monarca e sovrana di Spagna, Letizia Ortiz è tra le regnanti più belle e affascinante del mondo. Lei, che spesso insieme a Kate Middleton è sulle copertine dei principali tabloid di gossip e pettegolezzi, oggi si ritrova nuovamente, nonostante cerchi in tutti i modi di mantenere il più riservata possibile la sua vita privata, tutti i riflettori puntati addosso.

Spunta l’indiscrezione di cui nessuno sapeva nulla: divorzio fulmineo in Spagna, il loro matrimonio è finito per sempre, le cose non andavano più. Ecco per quali ragioni. I sudditi sono rimasti senza parole, nessuno poteva immaginare che fino ad ora un segreto del genere potesse essere custodito così bene e gelosamente. La verità viene a galla. Ecco che cosa è accaduto nella vita della famosa monarca.

Divorzio inaspettato: la Regina di Spagna sconvolge tutti

Letizia Ortiz sconvolge tutti, viene fuori un segreto della sovrana tenuto nascosto fino ad ora: stiamo parlando di un divorzio di cui nessuno sapeva nulla. Per quale ragione? Perché le cose tra di loro non andavano più.

I fan della coppia reale possono tirare però un sospiro di sollievo, non si tratta di una separazione tra Letizia e Filippo VI di Borbone che continuano ancora ad amarsi e a stare insieme, ma di un divorzio segreto che solo ora viene a galla.

Prima di sposare l’attuale sovrano di Spagna, Letizia ha avuto un altro marito. Ebbene sì, la bella regina è stata sposata con un altro uomo: stiamo parlando di Alonso Guerrero Pérez, scrittore e professore. I due si sono incontrati a scuola e sono stati fidanzati per ben 10 anni fino a quando nel 1998, sono convolati a nozze civilmente nel comune di Almendralejo.

La cerimonia è stata molto intima, con solo pochi invitati, alcuni amici e la famiglia di entrambi. Dopo tanti anni di fidanzamento e dopo solo un anno di matrimonio, i due si sono detti addio con un doloroso divorzio. Perché è giunta al capolinea la relazione tra Letizia e Alonso?

Le scandalose ragioni del divorzio

Secondo alcune indiscrezioni, per la infedeltà della sovrana. La Ortiz aveva iniziato ad intrattenere una relazione extraconiugale con un altro uomo con il quale tra l’altro aveva vissuto una passione così forte da rimanere incinta.

Ma un aborto, nel periodo in cui era in Messico per partecipare ad uno stage di giornalismo, pose per sempre fine alla relazione con l’amante, che a sua volta era sposato e padre di una bambina, e a quella con il marito di allora.

La vita di Letizia non è stata tutta rose e fiori. L’immacolata regina che vediamo oggi ha avuto un passato turbolento e a tratti drammatico. Lo sapevate, per esempio, che è stata arrestata per possesso di hashish durante il periodo liceale?

Insomma, spuntano fuori dei segreti che gettano benzina sul fuoco ma soprattutto che illuminano la vita dell’attuale regina con retroscena che sembrano quasi irreali. Oggi Letizia è un’altra persona.

Dal 2004 è sposata con Filippo VI di Borbone e non potrebbe essere più felice. I due hanno attraversato dei momenti di crisi ma oggi continuano ad esserci sempre l’una per l’altro.