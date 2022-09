Fughe nere tra le piastrelle del bagno, bastano 2 ingredienti: miracolosi

Nelle fughe delle piastrelle, sia sul pavimento che sulle pareti della cucina, o del bagno, lo sporco si accumula e nel tempo diventa nero.

Polvere, muffa e sporco sono i colpevoli del fatto che in queste stanze, le fughe dei pavimenti in ceramica si sporcano fino a non sembrare più quelle che vorremmo vedere.

Tuttavia, se si desidera capire come sbiancare le fughe delle piastrelle o dei pavimenti, è indispensabile che si conosca il materiale con cui sono state realizzate le fughe.

Fughe nere tra le piastrelle

In genere si può affermare che se la vostra fuga nasce bianca, possiamo impiegare qualsiasi prodotto sbiancante per fughe.

Per contro con una fuga in cemento di colore grigio o colorato, la soluzione migliore è agire sulle fughe alla vecchia maniera, ovvero con detergenti diversi, con olio di gomito e una spazzola.

Nel tempo, le fughe tra le piastrelle si scuriscono, potrebbe apparire anche la muffa, e di conseguenza queste stanze molto vissute, come il bagno e la cucina, non più attraenti come un tempo.

Come prima regola, conviene pulire frequentemente sia il bagno che la cucina, per evitare che sia poi molto faticoso rimettere in ordine questi ambienti. Vediamo allora alcuni dei migliori consigli raccolti in rete per ritrovare la loro brillantezza iniziale.

Nonostante ci siano molti prodotti specifici per pulire fughe e piastrelle, possiamo trovare dei prodotti ugualmente efficaci, ma naturali, rispettosi dell’ambiente economici e fatti in casa.

Il modo migliore di pulire le piastrelle

Se si tratta di pulire le pareti in piastrelle della cucina, si deve pulirle di tanto in tanto. In questo caso i prodotti che funzionano meglio per pulire sia le fughe che le piastrelle sono: il bicarbonato, l’aceto o il detergente per vetri.

Uno dei più efficaci è l‘ammoniaca, si tratta di un prodotto chimico che agisce in modo più energico e lascia le piastrelle lucide come il primo giorno.

Senza dubbio, l’ammoniaca e acqua calda sono il mix perfetto per eliminare il grasso dalle fughe delle piastrelle della cucina, grazie alle proprietà sgrassanti dell’ammoniaca.