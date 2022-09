“È svenuta”, panico in casa reale: crolla davanti alla bara della regina | VIDEO

Scoppia il panico nella casa reale: è svenuta davanti a tutti, davanti alla bara della regina. Un video mostra che cosa è accaduto. Davvero incredibile.

Momenti di terrore a Westminster Hall: è svenuta davanti la bara della regina. Ecco il filmato che ha fatto il giro del mondo e ha suscitato tanto clamore.

Casa reale inglese: panico a Westminster Hall

Sono queste giornate davvero dure per i membri della casa reale inglese. La Royal Family, così come il mondo, sta attraversando un lutto non soltanto mondiale ma anche personale. L’8 settembre 2022 è venuta a mancare la regina Elisabetta.

La sovrana, 96 anni, ha esalato il suo ultimo respiro nel castello di Balmoral, in Scozia, che per una vita è stato il suo luogo del cuore. Questo lutto, che ancora oggi non è stato metabolizzato, continua a far rimanere increduli tutti.

Sebbene si sapesse già da un po’ che le condizioni di salute di Queen Elisabetta non fossero delle migliori, nessuno si aspettava che, da un giorno all’altro, la sovrana più amata del mondo potesse lasciare così la vita terrena. Eppure è successo.

Andare però avanti, oggi, con il vuoto incolmabile che la sovrana ha lasciato nelle vite di tutti, è davvero difficile. Avete visto che cosa è successo proprio in occasione dell’evento commemorativo organizzato in suo onore a Westminster Hall? Lei sviene davanti alla bara della sovrana. Il video, che ha fatto il giro del mondo, ha lasciato senza parole.

Ecco chi è svenuto davanti la bara di Elisabetta II

Momenti di panico e preoccupazione a Westminster Hall: è svenuta davanti a tutti, davanti alla bara della defunta regina Elisabetta. Non stiamo parlando di un membro della casa reale ma di una guardia posta a protezione del feretro della compianta sovrana. Il filmato che mostra tutto, ha fatto il giro del mondo e ha lasciato davvero senza parole.

È accaduto all’una di notte. La guardia della regina improvvisamente si è accasciata a terra sbattendo la faccia contro il pavimento. Tantissimi i commenti social arrivati a corredo del video che è iniziato a circolare su Instagram, Twitter e Facebook nelle ultime ore.

Tra chi scrive: “Poveretto, spero che non si sia fatto male, è stata una brutta caduta” e chi ha manifestato seria preoccupazione per le guardie della regina con un commento come: “Deve essere sconvolgente, questo è uno dei più grandi eventi al mondo”, lo svenimento di questa guardia ha fatto rimanere tutti di stucco.

Sapete però che non è la prima volta che si verifica un evento del genere? Più volte le guardie reali sono svenute. Per quale ragione? Per l’eccessiva stanchezza. In un cerimoniale come quello funebre che è stato organizzato per la regina Elisabetta, per esempio, le guardie devono rimanere in veglia costante 24 ore su 24 senza lasciare mai la loro postazione.

Sempre vigili e attenti, con gli occhi aperti e la mente lucida, non possono distrarsi un solo momento. Ogni 20 minuti cambiano poi posizione girando intorno agli angoli della bara per 6 ore. Non è dunque raro che in occasioni in cui sia richiesto di rimanere svegli e in piedi per tante ore, le guardie siano protagonisti di svenimenti.

Spesso anche al Trooping the Colour, in cui le guardie devono rimanere in posizione vigile e fissa per oltre 10 ore, si sono verificati eventi del genere. Sapete che il maggiore Dai Bevan, guardia d’onore di 101 uomini e mentore delle guardie Gallesi, ha insegnato e continua ad insegnare alle guardie cadette a “svenire sull’attenti”?

Proprio perché episodi di questo genere sono davvero frequentissimi, le guardie sono istruite anche a cadere. Esse devono, per esempio, nel momento in cui si accorgono di stare per avere un cedimento, cercare di atterrare di lato oppure aggrapparsi a un compagno vicino. In ogni caso, il video della guardia che sviene dinanzi alla bara della regina, è davvero sconvolgente.