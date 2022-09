“È lei la vera regina”, clamoroso a Buckingham Palace: i dati parlano chiaro

Alcuni dati rivelano chi sia la vera regina di Buckingham Palace. Ecco di chi si tratta.

Lo scorso 8 settembre la Regina Elisabetta II dopo 70 anni di Regno è volata in cielo all’età di 96 anni, cambiano dopo tanti anni non solo l’inno del suo Paese che da God Save The Queen è diventato God Save The King, tornando al suo testo originale, ma anche cambiando percezione nei confronti dei sudditi del Regno Unito e di tutto il mondo.

Questo perché basti pensare che nella popolazione mondiali, non sono molti coloro che sono nati prima della Regina Elisabetta e la maggior parte delle persone in tutto il mondo ha sempre vissuto conoscendola per via dei suoi impegni verso il suo Paese.

Buckingham Palace: Ecco chi è la vera regina

La donna è stata una vera e propria istituzione mondiale per via non solo di quello che ha fatto nei confronti del suo Paese ma anche per i suoi look e per il modo in cui è diventato una vera e propria icona.

Basti pensare che l’impatto che la donna ha avuto nel mondo diventando la prima Sovrana donna ad aver regnato più a lungo in tutto il mondo e il secondo regnante più longevo dopo Luigi XIV, ha dato vita ad alcuni film dove è presente il suo personaggio e alla famosa fiction The Crown.

La sua immagine è stata utilizzata anche per alcuni film d’animazione, tra cui l’ultimo Rex – Un cucciolo a palazzo dove viene messo in evidenza l’amore della Regina per i suoi cani.

Con la sua dipartita, il nuovo Sovrano del Regno Unito è diventato il suo primogenito Re Carlo III e di conseguenza sua moglie Camilla Shand è diventata la Regina consorte anche se sono in molti ad essere contrari a questa decisione.

La donna, è stata per molti anni al centro di alcuni scandali a palazzo, dato che ha dato molti grattacapi per via del fatto che avesse una relazione clandestina con il principe Carlo anche quando questo era sposato con la sua prima moglie Diana Spencer.

I dati da record

Il popolo e tutto il mondo, ricorda con affetto la principessa scomparsa, che ha perso la vita nel 1997 a causa di un’incidente d’auto in cui era in compagnia del suo nuovo compagno Dodi Al-Fayed.

I funerali di Lady Diana furono un vero e proprio evento mediatico e furono seguiti da tantissimi telespettatori in tutto il mondo, infatti si stima che più di 2000 persone presero parte alla cerimonia funebre a Westminster mentre la televisione britannica ebbe il record di 32.100.000 spettatori diventando uno degli eventi più seguiti di sempre.

Inoltre, tutti i sudditi portarono i fiori fuori a Buckingham Palace e la quantità di omaggi furono talmente tanti che le strade diventarono quasi impraticabili e addirittura alcuni abitanti del Regno Unito si disperarono e piansero attaccati al cancello del palazzo reale.

Per questo motivo, sul triste episodio è stato realizzato anche un film intitolato The Queen che parla di come la famiglia reale e la Regina hanno reagito davanti alla triste notizia che ha scombussolato tutto il mondo.

Il sentimento dei sudditi nei confronti della principessa Diana non è mai svanito e nonostante Carlo e Camilla sono sposati da quasi vent’anni sono molti coloro che non accettano che sul trono accanto all’attuale Re ci sia seduta lei.

In molti avrebbero preferito vedere Diana Spencer, ma questo non è stato possibile oltre che per via della sua morte anche perché la donna e l’attuale Sovrano del Regno Unito erano già separati da qualche anno prima della sua scomparsa.

Ma per molte persone nel mondo, la vera e propria Regina è lei anche per via dell’impatto che ha avuto in tutto il globo e per via dell’amore che ha sempre mostrato verso i suoi sudditi e alle persone più bisognose.

Sul web, in questi giorni, sono state pubblicate le immagini dei figli di Carlo e Diana, il principe William e il principe Harry intenti a salutare i sudditi arrivati a palazzo per omaggiare la regina.

E proprio durante questo momento, Harry si è inchinato per coccolare un cane che era in prima fila e in molti sul web si sono commossi paragonando il principe ribelle a sua madre riconoscendone la grande umanità.