“È in dolce attesa”, l’indiscrezione: cicogna dai Rodriguez | Proprio lei col pancione

Secondo alcune indiscrezioni la Rodriguez potrebbe aspettare un bambino. Ecco le foto con il presunto pancino.

La famiglia Rodriguez è famosa per essere spesso al centro di dinamiche all’interno di alcuni reality televisivi. Basti pensare che la stessa Belen dopo alcune apparizioni televisive è diventata nota al grande pubblico per via della sua partecipazione alla sesta edizione dell’Isola dei famosi.

In quell’occasione si è contraddistinta mostrando il suo carattere riuscendo a far innamorare tutto il pubblico, e non solo, di lei e arrivando a disputare la finalissima con Vladimir Luxuria che l’ha battuta al televoto facendola classificare al secondo posto.

Un nuovo arrivo in casa Rodriguez

Per la showgirl da quel momento è iniziato un periodo d’oro che l’ha portata a diventare una delle donne più desiderate della televisione italiana fino ad oggi che è madre di due splendidi bambini e continua a lavorare nel campo della tv italiana.

A seguire le sue orme sono stati anche i suoi fratelli Cecilia e Jeremias, inizialmente la prima ha preso parte alla decima edizione dell’Isola dei famosi venendo spedita sulla Playa Desnuda ad insaputa degli altri concorrenti assieme a Brice Martinet.

Solo dopo uno spoiler fatto dall’allora opinionista Mara Venier, la partecipazione di Cecilia e Brice venne rivelata agli altri naufraghi e la modella argentina riuscì a conquistare la finale classificandosi al terzo posto.

Successivamente, partecipa con Jeremias alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, qui sia lei che suo fratello mostrano il loro carattere e in particolar modo Cecilia intraprende una relazione con l’ex ciclista Ignazio Moser.

In quel periodo, la ragazza era fidanzata con l’ex protagonista di Uomini e Donne, Francesco Monte e dopo un confronto in casa i due decidono di lasciarsi e Cecilia inizia una storia d’amore con l’aitante Moser.

La storia va a gonfie vele a tal punto da decidere di adottare alcuni cagnolini e di andare a vivere assieme e i due da sempre si sono mostrati davvero molto innamorati sui social ed è proprio qui che i fan hanno notato qualcosa di sospetto.

Il particolare che non è sfuggito ai fan

Cecilia Rodriguez in questi giorni sarebbe dovuta intervenire alla presentazione della nuova piattaforma Paramount+ ma come spiega nelle sue storie Instagram non è riuscita a prendervi parte perché è stata molto male e il dottore le ha consigliato di rimanere a riposo.

Inoltre, la ragazza ha anche ammesso di avere dei problemi legati al tratto gastrointestinale e di avere alcune nausee e per questo motivo molti fan hanno dichiarato qualcosa che da un po’ sospettavano.

“È incinta” hanno commentato alcuni di loro mettendo in evidenza anche la foto della Rodriguez sul red carpet del Festival del Cinema Internazionale di Venezia dove in un abito scintillante Cecilia ha mostrato un pancino sospetto.

La donna e Ignazio Moser sono inseparabili e per loro sarebbe la coronazione del loro amore e sono in tanti coloro che sono convinti che presto la Rodriguez annuncerà la dolce attesa.

Per ora però tutto tace e la sorella di Belen non ha ancora confermato le voci che in questi ultimi giorni stanno girando riguardo la sua ipotetica gravidanza così come anche Moser ha taciuto sull’argomento.

Anche Deianira Marzano, l’influencer dei gossip ha ricevuto alcune segnalazioni da alcuni fan e ha dichiarato di non avere la certezza e che qualora Cecilia lo fosse davvero sicuramente lo rivelerà appena ne avrà voglia.

I fan della Rodriguez, infatti, conoscono benissimo il suo carattere e l’apprezzano proprio per via del suo carattere schietto e senza peli sulla lingua e che non ha mai nascosto i suoi momenti di vita più intimi ai suoi followers condividendo con loro sempre i momenti più importanti.

Per questo motivo, qualora stesse davvero aspettando un bambino, informerà i suoi seguaci appena avrà voglia di rendere pubblica la notizia.