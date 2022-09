Doppio bonus famiglia, €3.500 per questi genitori: via alle domande

Doppio bonus famiglia: si tratta di un doppio assegno di importo pari a 3.500 euro per i genitori con prole, a prescindere dall’ISEE. Via alle domande.

Doppio bonus in arrivo per i nuclei familiari con i figli in tenera età: si tratta di un sostegno economico importante per le famiglie con prole che sono costrette sempre di più a tirare la cinghia per i continui rincari delle bollette energia elettrica, luce e gas.

Il Governo, consapevole delle difficoltà delle famiglie italiane, ha riconfermato il Bonus Nido che è diventato doppio grazie alla possibilità offerta da una Regione ai nuclei familiari residenti di poter richiedere un Bonus famiglia extra. Si tratta di sostegni economici importanti che farà incassare alle famiglie italiane più di 3.500 euro.

In altre parole, le famiglie italiane con figli potranno incassare un sostanzioso assegno a prescindere dall’ISEE basso o alto. In questa guida di Letto Quotidiano scopriamo chi sono i fortunati genitori destinatari del doppio bonus, come presentare la domanda e quali sono i requisiti necessari per beneficiare del sussidio di natura economica.

Bonus Famiglia 3.500 euro: chi sono i beneficiari?

Il nuovo Bonus Famiglia di importo pari a 3.500 euro spetta alle famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequentazione dell’Asilo Nido. Questo sostegno di natura economica si compone di un doppio bonus: uno erogato a livello nazionale dall’INPS e l’altro erogato a livello regionale dalla Regione Veneto.

Bonus famiglia 3.500 euro: è necessario rispettare una determinata soglia ISEE?

Per quanto concerne il Bonus asilo nido erogato dall’INPS, le famiglie con figli beneficiarie dell’aiuto di natura economica devono essere titolari di un ISEE di importo non superiore ai 25.000 euro. I nuclei familiari con figli di età inferiore ai 36 mesi beneficiari del Bonus Asilo Nido possono vedersi accreditato un rimborso pari a 3.000 euro suddiviso in undici rate. Anche i nuclei familiari con un reddito di importo superiore ai 40.000 euro potranno accedere al Bonus Asilo Nido di importo inferiore ai 1.500 euro.

Il secondo bonus che le famiglie italiane possono incassare è quello erogato dalla Regione Veneto. I beneficiari destinatari dell’agevolazione economica sono solo i residenti che non eccedono i quindicimila euro di ISEE. È necessario presentare la domanda per il Bonus Nido che rientra nel progetto “fattore famiglia”.

Doppio Bonus Famiglia 3.500 euro: come fare domanda?

Presentare la domanda per richiedere il doppio bonus famiglia di importo pari a 3.500 euro è semplice. Il Bonus Asilo Nido va richiesto all’INPS, rispettando i requisiti e le soglie ISEE previste dalla normativa.

L’istanza deve essere presentata dal sito istituzionale dell’INPS accessibile tramite CNS, SPID o CIE. Il Bonus Famiglia erogato dalla Regione Veneto può essere cumulato con il Bonus erogato a livello nazionale.