“Ciao piccoline”, l’ultimo saluto di Rocio Morales fa piangere tutti: che emozione

Il saluto di Rocio Morales alle sue figlie fa commuovere tutti quanti. Ecco la foto che ha fatto piangere il web.

Rocio Munoz Morales è un’attrice spagnola che ha avuto successo in Italia sia per alcuni film interpretati nel nostro Paese che sia per via del suo legame con l’attore Raoul Bova con il quale è legata dal 2013.

La donna ha conosciuto Bova sul set del film Immaturi – Il Viaggio nel 2012 e da quel momento hanno cominciato ad avere un interesse l’uno verso l’altro anche se l’attore era già sposato con la veterinaria Chiara Giordano.

Rocio Morales e il saluto alle sue figlie

La relazione tra Raoul e Rocio è stata la causa del divorzio dell’attore e la sua ex moglie, dopo la separazione ha cominciato a frequentare dei corsi di danza realizzando il suo sogno di diventare ballerina ed è grazie a questa sua passione che ha trovato nuovamente l’amore con il ballerino Andrea Evangelista.

Durante l’estate Rocio ha passato del tempo in Spagna assieme a suo marito e ad alcuni amici speciali come Alberto Matano e suo marito Riccardo Mannino e insieme hanno anche festeggiato il compleanno dell’attore.

Rocio è da sempre stata grata all’Italia che l’ha accolta e in particolar modo a Carlo Conti che le ha dato la possibilità di farsi conoscere meglio dal pubblico invitandola come co-conduttrice durante il Festival di Sanremo 2015.

In quell’occasione però, Rocio ha ammesso di aver avuto dei momenti non del tutto felici, per via dei suoi sbalzi d’umore e per questo motivo spesso si rifugiava in un angolino durante le pause e piangeva.

Gli addetti al lavoro, vedendola in quello stato, avevano cominciato a mettere in giro la voce che la donna fumasse delle canne e questa voce di corridoio l’ha ferita maggiormente complice il fatto che in quel periodo non parlava neanche tanto bene la nostra lingua.

Adesso però, dopo questo periodo, Rocio sembra aver ritrovato la serenità grazie all’amore di suo marito e delle loro due figlie Luna e Alma che regalano dei momenti emozionanti ai loro genitori.

Durante l’estate Rocio ha utilizzato in maniera continua i social e spesso ha pubblicato su Instagram alcuni momenti della bella stagione oltre che ad un dolce ricordo dedicato all’attrice Olivia Newton-John scomparsa lo scorso 8 agosto.

Per la donna era un modello da seguire ed è grazie al suo ruolo in Grease dove ha interpretato Sandy che Rocio ha deciso di intraprendere la sua carriera come attrice, dato che guardava il film da piccola con le sue sorelle e immaginava un giorno di essere come lei.

Il post di Instagram

In questi giorni, l’attrice spagnola ha postato un’immagine che ha commosso tutto quanto il web e alcuni utenti hanno anche affermato di aver pianto dopo aver visto lo scatto pubblicato dalla Morales.

La donna, ha salutato le sue due figlie Luna e Alma per via dell’inizio dell’anno scolastico e per farlo ha pubblicato sui social una foto in bianco e nero e dando loro un in bocca al lupo per il nuovo anno accademico.

Sotto la foto dell’attrice sono cominciati ad apparire alcuni commenti da parte dei fan: “Ciao piccoline, buon primo giorno di scuola”, “Che Belle”.

Questi alcuni degli auguri che tutti i fan della Morales hanno deciso di porgere nei confronti delle loro figlie segno del fatto che l’attrice è diventata molto amata anche dal popolo italiano e che non deve più temere di essere mal vista per via del rapporto con Raoul Bova.

Tra gli altri commenti troviamo anche chi ha dichiarato che momenti come il primo giorno di scuola dei propri figli non si dimentica e che in un batter d’occhio questi diventano grandi e bisogna fare i conti con i problemi dell’adolescenza.