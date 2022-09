Ciambellone senza uova al limone, mamma mia che profumino: sofficissimo

Il ciambellone senza uova al limone ha un profumo davvero invitante, inoltre è sofficissimo e si prepara in soli 30 minuti.

La ricetta del ciambellone che segue può essere preparata sia senza burro e uova, che invece farcito con la crema.

Ciambellone al limone

La ciambella al limone è un dolce sofficissimo e fragrante caratterizzato da un delizioso retrogusto di limone. La sua preparazione è molto semplice: sono sufficienti pochissimi elementi e un po’ di limoni per ottenere un dessert delizioso.

Questo dolce ha il vantaggio di poter essere realizzato e gustato in qualsiasi periodo dell’ anno.

Inoltre può essere mangiato ogni volta che lo desideriamo, a merenda, a colazione o ogni qualvolta si abbia voglia di un dolce buono, ma soprattutto senza doverci sentire in colpa, e in particolare quando si è a dieta.

Questo perché in realtà il ciambellone al limone ha un contenuto calorico molto basso, per cui è da considerarsi un piatto leggero e per nulla pesante. In più si può ritoccare secondo le proprie esigenze. Vediamo allora a seconda delle versioni scelte cosa ci occorre per la preparazione di questo dolce profumato e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti ciambellone al limone

Farina 250 grammi

Uova 3 medie

Zucchero semolato 150 grammi

Olio extra vergine d’oliva 100 ml

Limoni 2 biologici

Burro 20 grammi

Bustina di lievito 1

Sale q.b.

Preparazione

Per iniziare la preparazione del ciambellone al limone si prende una capiente ciotola in cui mescoleremo lo zucchero semolato e le uova. Quindi facendoci aiutare con una frusta, montiamo gli ingredienti fino a che non avremo ottenuto un composto ben gonfio e spumoso.

Si aggiungono in questo passaggio anche l’olio extra vergine d’oliva, il succo di mezzo limone, la sua scorza e un pizzico di sale.

Con un cucchiaio si amalgama il tutto e, una volta che la crema è bella consistente, si passa ad incorporare piano piano anche la farina e il lievito entrambi setacciati.

A questo punto, si deve lavorare accuratamente l’impasto e lo si deve porre in un contenitore a riposare almeno per 30 minuti.

Ora possiamo prendere una tortiera per ciambelle e la si imburra. Si versa dunque la miscela nello stampo e lo si inforna per 40 minuti a 180 gradi.

Una volta pronta, possiamo estrarre la torta dal forno, lasciarla raffreddare, infine si procedere con una spolverarla di zucchero a velo.

Versione del ciambellone senza uova

Possono esserci mille motivi per cui no si desidera preparare un ciambellone senza le uova.

Potremmo avere un problema di allergia a questo alimento o più semplicemente si vuole alleggerire maggiormente la ciambella al limone, motivo per cui si può provare la versione senza uova e senza burro.

La sua preparazione è estremamente facile e si ottiene in questo modo un delizioso dessert ultra light, molto profumato e cremoso.

In una ciotola mescolate la farina, lo zucchero e il lievito. Quindi vanno aggiunti 50 ml di olio, 250 ml di latte e il succo di un limone.

Se si desidera un gusto più caratteristico, si può aggiungere al composto ottenuto anche un cucchiaio di miele d’acacia.