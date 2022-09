Camilla Parker, l’imperdonabile sgarbo ai funerali della Regina: Carlo una furia

Camilla Parker si è comportata così: l’imperdonabile gesto ai funerali della Regina Elisabetta fa storcere il naso al mondo. Carlo è furioso, non se l’aspettava.

La regina consorte, Camilla Parker, nell’occhio del ciclone. Il suo gesto irriverente nei confronti della defunta sovrana fa sparlare tutto il mondo. Ecco che cosa ha combinato.

Camilla Parker fa infuriare il mondo

È trascorsa poco più di una settimana da quando Camilla Parker, in origine Shand, è stata nominata Regina consorte. Con la morte della sovrana più longeva della storia, Queen Elizabeth II, ha ottenuto il titolo di sovrana d’Inghilterra e ora si ritrova nelle sue mani le redini del Regno Unito.

“Ha ottenuto ciò che da tempo desiderava”, hanno affermato in tanti sui social, quel titolo che sarebbe dovuto essere di Lady Diana e che oggi invece è tutto suo. Da quando è spirata la Regina Elisabetta, tutti i telegiornali, i tabloid nazionali e internazionali, le televisioni di ogni Nazione, hanno mostrato una Camilla diversa rispetto al passato, una donna che si è già immedesimata nel ruolo di Regina e che è pronta ad affrontare il mondo.

Tuttavia è proprio il mondo a criticare l’attuale consorte di Re Carlo III. Per quale ragione? Presto detto: avete visto che perdonabile gesto ha fatto la Shand nei confronti della compianta Elisabetta? Davvero da non crederci, Carlo è furioso.

Carlo furioso con la Regina consorte

Camilla Parker non è diventata Regina nemmeno da dieci giorni eppure già sta facendo parlare di sé ma non in modo positivo. Avete visto l’imperdonabile gesto nei confronti della defunta Regina Elisabetta II? Il suo comportamento ha fatto infuriare il mondo e anche suo marito il Re Carlo III che l’ha ripresa e richiamata.

In un filmato che sta facendo il giro del web, si vede Camilla prendere parte, insieme ad altri componenti della Royal Family e tra questi Meghan Markle, duchessa del Sussex, Lady Sofia, duchessa del Wessex e Kate Middleton, principessa del Galles, alla funzione commemorativa e di accoglienza, in onore della sovrana.

Il feretro di Elisabetta II è stato trasportato a Westminster e in un lungo corteo, ad accoglierla, milioni di sudditi e ovviamente i suoi figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. La bara della Regina rimarrà a Westminster protetta dalle Grenadier Guard e le Coldstream Guard che si alterneranno fino a lunedì mattina, alle 6:30, quando poi avranno inizio i funerali.

Alle 18:00 in punto del 14 settembre 2022, le porte di Westminster Hall si sono aperte per accogliere quanti hanno voluto rendere omaggio alla Regina Elisabetta. File di code lunghissime di persone che hanno aspettato ben 15 ore per salutare per l’ultima volta, la loro sovrana.

Il comportamento di Camilla fa arrabbiare il mondo

E mentre il popolo si è mostrato commosso, emozionato e con le lacrime agli occhi, il gesto di Camilla ha fatto storcere il naso a tutti e infuriare Carlo. Che cosa ha combinato l’attuale Regina consorte? Nel filmato in questione che potete vedere poco sotto, Camilla si presenta a Westminster per rendere omaggio alla Regina, in maniera quasi forzata.

La Shand cammina con un’andatura che è stata definita dagli utenti social poco fine ed elegante, che non si addice per nulla non solo ad una Regina in carica ma anche ad una nuora che si reca al funerale della suocera.

Con le mani dietro la schiena, come se nulla fosse successo, con un’aria che non pareva nemmeno troppo triste, Camilla fa il suo ingresso a Westminster Hall. Tantissime le persone che hanno visto questo video e tantissimi i commenti e le critiche arrivate per Camilla che, in un giorno e in un momento così delicato per la Royal Family, si è comportata così, mancando di rispetto alla corona, alla ex sovrana e al marito pare però non le abbia risparmiato una bella ramanzina.