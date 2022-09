Bulgaria: muore Angela Pangia, una ragazza molisana di 19 anni

Angela Pangia è il nome della 19enne morta ieri in Bulgaria durante una vacanza con gli amici. La giovane era originaria di Casacalenda, in provincia di Campobasso.

La causa della morte è un incidente stradale in cui la comitiva è rimasta coinvolta e dove gli amici sono rimasti feriti in maniera lieve.

La morte di Angela Pangia

Nella giornata di ieri, Angela Pangia ha perso la vita in un incidente stradale in Bulgaria. La giovane stava trascorrendo una vacanza insieme agli amici ed è stata l’Ambasciata italiana in Bulgaria a mettersi in contatto con i Carabinieri italiani.

Le forze dell’ordine poi hanno dato la triste notizia alla famiglia, molto conosciuta in zona.

La ragazza aveva 19 anni ed era residente a Casacalenda, un piccolo comune in provincia di Campobasso e qui tutti la conoscevano e hanno avuto solo parole positive nei suoi confronti.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, la 19enne stava viaggiando dalla Bulgaria verso la Turchia per raggiungere la prossima tappa della vacanza con il gruppo di amici, in cui c’era un’altra ragazza e due maschi.

Sembra che però al confine con il Paese siano stati respinti e quindi sono tornati indietro.

Nell’incidente che si è verificato poco dopo e sulle quali cause stanno lavorando le forze dell’ordine bulgare, Angela ha perso la vita ed è rimasta ferita gravemente una sua amica, inoltre anche gli altri hanno riportato ferite lievi.

La salma di Angela, dopo l’autopsia farà rientro in Italia in questi giorni per tornare dalla famiglia, che provvederà ai funerali.

Il ricordo di chi la conosceva

La notizia della morte di Angela è arrivata intorno alle 18 di ieri, ora italiana e molti sono i messaggi di affetto arrivati per lei sui social.

In particolare, i giovani di Casacalenda hanno definito la giornata di ieri come la più brutta della loro vita perché la notizia li ha sconvolti.

Angela è stata definita come una ragazza da cuore d’oro, onesta e molto umile, sempre sorridente e sempre disponibile.

Tutti piangono la sua morte e ora la famiglia vuole la verità e attende di ricevere notizie in merito alla morte della ragazza, da parte delle autorità bulgare che si stanno occupando del caso.

Anche il sindaco del paese molisano ha espresso la vicinanza alla famiglia per la morte improvvisa di questa giovane dai capelli rossi che “mancherà a tutti“.