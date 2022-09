Bonus spesa, €2500 euro per queste famiglie: hai tempo fino al 2 ottobre

In arrivo il Bonus spesa da 2500€ un aiuto sostanzioso per le famiglie in affanno in questo momento di forte crisi economica.

Si tratta di un aiuto decisamente importante, in particolare in questo momento dove l’inflazione si è assestata sull’8%.

Bonus spesa, da 2500 €uro

Con scarse opportunità all’orizzonte e un’inflazione che viaggia all’8%, le famiglie italiane stanno vivendo un forte periodo di crisi. Si cerca di superarle cercando di avere accesso a qualunque agevolazione per tirare una boccata d’aria, specialmente con l’apertura delle scuola. Questo da sempre è stato considerato un periodo di spese rilevati, per libri, cartelle e tutto quel corredo scolastico che grava sulle famiglie già a partire dall’asilo. Con queste prospettive anche fare la spesa è diventato un lavoro da “giocolieri”, e ci si barcamena tra i volantini di offerte e i possibili aiuti forniti dal governo. In questa ottica di sostegno il governo cerca di far fronte alla inevitabile stangata, e con un occhio anche a l’autunno che incombe. Per questo motivo se si rientra nei canoni si deve approfittare di una recente opportunità, offerta grazie al bonus spesa per il supermercato da ben 2500 euro. Inoltre occorre affrettarsi per le scadenze che lo riguardano alquanto strette in quanto è possibile accedervi, ma solo fino al 2 ottobre. L’arrivo dei buoni spesa è stato confermato dal Governo.