“Adesso basta”, Federica Panicucci fuori controllo: sfuriata in diretta

Federica Panicucci ha perso le staffe durante il suo programma per via di un problema molto importante. Ecco cosa è accaduto.

La nuova stagione televisiva è cominciata da qualche giorno e tra i programmi che sono tornati a far compagnia ai telespettatori c’è anche Mattino 5 e con lui è tornata anche Federica Panicucci.

La donna ha cominciato la stagione non nei migliori dei modi dato che durante le prime puntate la sua voce era del tutto inesistente e il pubblico ha avuto molta difficoltà nel capire cosa stesse dicendo. Ma il problema non è stato dovuto alla sua salute ma bensì a problemi tecnici di audio.

Federica Panicucci e il commento in diretta

Però, nonostante questo, gli ascolti delle prime puntate di Mattino 5 sono stati molto proficui e può ritenersi soddisfatta del suo lavoro, nonostante il problema che ha avuto alle corde vocali.

In questi giorni, la Panicucci sta facendo un ottimo lavoro trattando l’argomento della morte della Regina Elisabetta II e con sé anche tutte le notizie e gli scandali della Royal Family di Londra.

La morte della Sovrana è un evento che ha scioccato tutto il mondo, in quanto la maggior parte della popolazione è nato con la figura della Regina Elisabetta II al comando del Regno Unito.

Inoltre, la donna si era sempre mostrata impeccabile e in piena forma, anche se nelle ultime foto pubblicate due giorni prima della sua dipartita c’erano evidenti segnali che non stesse nei migliore dei modi.

La Sovrana è stata per molto tempo, per ben 70 anni, il punto di riferimento dei suoi sudditi e non solo, in quanto è diventata una vera e propria icona anche per il suo modo di vestirsi e di mostrarsi in pubblico.

Più che una Regina una vera e propria celebrità in quanto la sua storia, quello che ha passato e tutti i momenti storici che ha vissuto l’ha fatta diventare una delle donne più importanti dell’ultimo secolo.

Ma quello che sembrava impossibile è accaduto, l’immortale Regina Elisabetta II è passata a miglior vita e al suo posto è salito al trono suo figlio, Re Carlo III affiancato da sua moglie la Regina consorte Camilla Shand.

La Panicucci, durante la puntata del 15 settembre si è divertita molto nel vedere un filmato del Re Carlo III che sbraita per via di una penna ad inchiostro che lo macchia tutto quanto.

La conduttrice ha chiesto scusa per l’ilarità nata dalla visione del filmato ma ha trovato davvero divertente il momento, chiedendosi per quale motivo al nuovo Sovrano viene data una penna del genere.

La furia della conduttrice

Però le risate hanno lasciato il posto alla furia, perché in quel momento, la Panicucci ha cercato di collegarsi più volte con gli inviati del programma sul posto a Londra, ma per più di una volta il collegamento ha avuto problemi.

Per questo motivo, la conduttrice ha dovuto interrompere e interfacciarsi con gli autori quando ad un certo punto, ha perso le staffe per via dei problemi tecnici che si stavano avendo.

“Adesso basta, così non si può più andare avanti!”

La donna è rimasta molto stizzita dalla situazione dato che ci teneva molto a mostrare ai suoi telespettatori le immagini dei sudditi inglesi che si recavano dalla Regina Elisabetta II per renderle l’ultimo omaggio.

La sfuriata per molti utenti è sembrata essere un accumulo di tensioni dovuti anche ai problemi avuti durante la prima puntata dove il suo pubblico si è dovuto accontentare di leggere solo il suo labiale per via dei difetti audio nati all’interno del programma.

Una vera e propria sorpresa per i telespettatori abituati di solito a vedere la Panicucci sempre sorridente senza mai perdere le staffe in diretta, ma evidentemente questa volta non ha potuto farne a meno.