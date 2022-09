Treviso: ragazzo in bici travolto da un’auto, è la sesta vittima da inizio mese

L’ennesima tragedia stradale si è verificata nella frazione di San Vendemiano, a Treviso e la vittima è un 24enne.

Incidente stradale a Treviso

Torniamo a parlare di incidenti stradali e ancora una volta ci troviamo nella zona di Treviso, dove un ragazzo di 24 anni è stato travolto da un’auto mentre con la sua bici percorreva via Ungheresca.

L’impatto è avvenuto questa notte e la vittima si chiamava Jamal Touiki, ragazzo di 24 anni di origini marocchine molto conosciuto in zona, poiché abitava a San Vendemiano da diversi anni.

Era circa l’una di questa notte quando il 24enne si trovava in Borgo Saccon e stava percorrendo la via Ungheresca senza invadere lo spazio di circolazione delle vetture.

A un certo punto, un’automobile appena uscita dal casello stradale dell’A27, l’ha preso in pieno sbalzandolo a diversi metri dal punto dell’impatto.

Il ragazzo è caduto rovinosamente a terra e data la gravità dei traumi riportati, è morto probabilmente sul colpo, infatti quando sono giunti i soccorritori del 118 hanno constatato il decesso.

Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile, così la salma di Jamal è stata trasferita presso l’obitorio.

L’impatto con la Volkswagen Golf arrivata a grande velocità, è stato fatale e l’uomo che la conduceva si è fermato per controllare le condizioni del ragazzo, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi e il giovane non ce l’ha fatta.

Le indagini

Ora i Carabinieri stanno effettuando i dovuti accertamenti per capire la dinamica dell’incidente e soprattutto capire per quale motivo il bellunese 32enne alla guida, non ha visto il giovane ciclista, residente in via Schiavonesca.

Sul posto, sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 per il trasferimento della salma in obitorio e i Carabinieri di Conegliano per effettuare i dovuti rilievi.

Il tratto dove si è verificato l’incidente è stato chiuso alla circolazione per diverse ore, in modo che la scientifica potesse effettuare i dovuti rilievi.

In seguito, le forze dell’ordine hanno ascoltato l’automobilista, il quale era ancora scioccato da quanto avvenuto.

Ancora da accertare l’esatta dinamica e le cause dell’impatto, causato probabilmente dall’alta velocità o da una distrazione del conducente, tuttavia gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Le pattuglie che sono intervenute sul luogo dell’incidente sono due e oltre a condurre gli accertamenti del caso, hanno sottoposto il conducente della Golf ai test alcolemici e tossicologici per verificare in che condizioni stesse guidando.

La salma del ragazzo è a disposizione dell’autorità giudiziaria e presto verrà consegnata ai familiari per i funerali.

Il 24enne è la sesta vittima delle strade trevigiane solo in questo mese di settembre, un bilancio davvero tragico che sottolinea l’importanza dell’attenzione quando si è in strada, sia se si conduce un mezzo, sia quando si è un pedone.