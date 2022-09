Torta di mele cremosissima, una delizia da mangiare con gli occhi: la ricetta

By

Preparare una torta di mele cremosissima sarà molto semplice, alla fine oltre avremo realizzato una delizia che si scioglie in bocca, e al primo morso!

Con le prime giornate di freddo aumenta la voglia di fare dolci e di accendere il forno per preparare qualcosa di buono! Cosa c’è di più invitante della torta di mele?!

Torta di mele cremosissima

La torta di mele è una preparazione che, per quanto faccia parte della tradizione dell nostre nonne, è sempre molto attuale. Inoltre bastano alcune varianti a renderla un po’ diversa ad ogni preparazione.

Sempre invitante e profumata sarà una perfetta colazione sana e genuina per i nostri cari, che devono affrontare una lunga giornata di impegni.

Dunque perché non partire con un tocco di dolcezza mattutina? Vediamo cosa ci occorre per preparare questa delizia e come procedere passo passo alla sua preparazione.

Ingredienti per l’impasto della torta di mele

12 grammi di lievito per dolci

3 tuorli d’uovo

325 grammi di farina di frumento

1 cucchiaio di zucchero vanigliato

Sale quanto basta

135 grammi di zucchero semolato

100 grammi di burro

Ingredienti per la meringa

90 grammi di zucchero

3 albumi d’uovo

10 grammi di amido mais

Sale quanto basta

Ingredienti per le mele

33 grammi di farina di frumento

5 mele

Cannella in polvere a piacere

200 ml di succo d’arancia

45 grammi di zucchero

30 grammi di burro

Procedimento

Iniziamo la nostra preparazione della torta di mele versando in una capiente ciotola lo zucchero e la farina setacciata, quindi uniamo il lievito anche lui setacciato, aggiungiamo un po’ di sale e iniziamo a mescolare gli ingredienti facendoci aiutare da una frusta a mano.

Dopo aver tolto il burro dal frigorifero ( deve essere ben raffreddato), iniziamo a grattugiarlo nella ciotola dove abbiamo versato gli ingredienti, quindi utilizzando le mani iniziamo a lavorare il tutto per farlo amalgamare bene al resto degli ingredienti.

A questo punto uniamo lo zucchero vanigliato e ricominciamo a lavorare sempre con le mani, e procediamo unendo i tuorli d’uovo che integreremo alla stessa maniera.

Mettiamo da parte l’impasto appena realizzato e passiamo alla preparazione delle mele, per farlo dovremo mettere il burro nella padella affinché si sciolga, ma senza farlo bruciare.

Quindi uniamo lo zucchero e lavoriamo con una spatola morbida. Infine integriamo anche la farina setacciata e amalgamiamo con la spatola.

Regoliamo la fiamma del fornello che deve essere impostata sotto la padella in modo minimo, per non bruciare gli ingredienti e uniamo a questo punto il succo dell’arancia spremuta.

Lavoriamo il tutto per ottenere alla fine un composto liscio che non presenta tracce di grumi. Per ultimo uniamo anche la cannella.

A questo punto versiamo il tutto in una ciotola dove abbiamo messo

le mele sbucciate e tagliate in piccoli pezzi e mescoliamo con delicatezza con un cucchiaio.

Accantoniamo per il momento il composto e passiamo alla composizione della meringa, versando in una ciotola gli albumi e un pizzico di sale.

Quindi con le fruste elettriche iniziamo a lavorare e senza spegnerle uniamo lentamente lo zucchero.

Una volta pronta una meringa dalla consistenza densa, senza spegnere lo sbattitore uniamo anche l’amido di mais. Ora siamo pronti ad assemblare il tutto.

Prendiamo una tortiera da 25 centimetri, e la rivestiamo con la carta da forno, quindi versiamo al suo interno circa ¾ dell’impasto. Lo stendiamo per bene e versiamo sopra le mele.

Livelliamo tutto con il dorso di un cucchiaio e ricopriamo con la meringa, infine uniamo il restante impasto per chiudere la nostra torta di mele.

Mettiamo lo stampo nel forno caldo a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa per 45 minuti e fino a doratura. Una volta cotta la lasciamo a raffreddare su di una gratella e infine la mettiamo su di un piatto da portata. Dopo averla divorata con gli occhi non ne lasceranno neanche una fetta, il successo è assicurato!