Le notti europee si sono concluse ieri con quattro successi e tre pesanti scoppole per le italiane impegnate tra Champions, Europa e Conference League. Tra chi ha gioito, chi ha più di qualcosa da recriminare e chi ha solo osservato, però, oggi inizia una nuova giornata di Serie A.

E quindi nel settimo turno, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali, a tenerci compagnia ci saranno almeno due super match: Roma-Atalanta e Milan-Napoli, in pratica due sfide al vertice che potrebbero sorridere all’Inter, che se la vedrà contro l’Udinese (che ha anche più punti di lei in campionato) e la Juventus, la squadra che più di tutte deve riprendersi da questo inizio troppo a fari spenti. Ad aprire i giochi, sarà Salernitana-Lecce. Dove vedere tutte le partite in tv e diretta streaming.

Serie A, la settima giornata ci regala Roma-Atalanta e Milan-Napoli. Pericolo Udinese per l’Inter

Neanche il tempo di riprenderci da Champions, Europa e Conference League e quindi dalle vittorie di Inter, Napoli, Milan e Roma e le batoste di Juventus, Lazio e Fiorentina, che è già tempo di concentrarsi nuovamente sulla Serie A.

Alle 20:45, oggi, con Salernitana-Lecce si apriranno le danze della settima giornata, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali. I granata di Davide Nicola sono chiamati a continuare il percorso finora quasi perfetto in campionato, mentre i salentini dovranno provare a portare dei punti a casa per uscire dal pantano di una zona retrocessione che, al momento, la vede prima di Monza, Sampdoria e Cremonese, ma dopo l’Empoli.

Proprio la squadra di Paolo Zanetti, domani alle 15, avrà l’onore di sfidare il nuovo Bologna di Thiago Motta, succeduto sulla panchina dei felsinei all’esonerato di Sinisa Mihajlovic. Alle 18, poi, sarà il turno del derby ligure tra lo Spezia e i blucerchiati, entrambi messi non troppo bene. Il sabato calcistico si concluderà con il match tra Torino e Sassuolo. Gli uomini di Alessio Dionisi, a differenza dello scorso anno, non hanno iniziato proprio al meglio e hanno solo sei punti in classifica contro i dieci della squadra allenata da Ivan Juric.

Il settimo turno, comunque, si farà un po’ più interessante domenica. Il lunch match delle 12:30, infatti, sarà appannaggio di Udinese e Inter. A sorpresa, la formazione di Andrea Sottil è avanti a quella di Simone Inzaghi di un punto (13-12) e vince ininterrottamente dalla terza giornata. I friulani hanno già battuto la Roma e i Viola di Vincenzo Italiano e volano sulle ali dell’entusiasmo, lo stesso che potrebbe accompagnare anche i nerazzurri, riusciti a ottenere tre punti fondamentali nella coppa dalle grandi orecchie in un campo dove mai nessuna Italia era riuscita a vincere, quello del Viktoria Plzen.

Alle 15, scenderanno in campo quelle che invece, in Europa, hanno rimediato dei bei schiaffoni. La Lazio di Maurizio Sarri, che ieri ha perso 5-1 contro il Midtjylland in Danimarca, sarà a Cremona, per rialzarsi; la Fiorentina, reduce invece dal 3-0 contro i turchi del Başakşehir a Istanbul, ospiterà l’Hellas Verona, mentre la Juventus di Massimiliano Allegri giocherà contro i brianzoli, che in settimana ha cambiato guida tecnica e che fino a ora ha collezionato solo un punto in Serie A.

Roma-Atalanta sarà la prima vera sfida che animerà la giornata. Gli uomini di José Mourinho, con due vittorie nelle ultime partite – l’ultima contro HJK, sempre allo stadio Olimpico – hanno saputo rispondere in maniera impeccabile alle critiche, la squadra di Gian Piero Gasperini dal canto suo, però, vuole vendicare le sconfitte della passata stagione e tenere la testa della classifica.

Lo stesso discorso vale anche per Milan e Napoli, le uniche due squadre che, tra campionato e coppe, ancora non hanno sbagliato un colpo. I rossoneri avranno il vantaggio di giocare in casa, è vero, ma i partenopei di Luciano Spalletti non si faranno certamente intimorire da un Giuseppe Meazza pieno e andranno a giocarsela a viso aperto contro i campioni d’Italia in carica. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle, ma dove?

Serie A, dove vedere in tv e diretta streaming le partite della settima giornata

Da oggi a domenica, tutte le partite della settima giornata di Serie A saranno visibili in esclusiva su DAZN, quindi da app o su smartphone, tablet, Xbox, smart tv e chi più ne ha più ne metta. Salernitana-Lecce di oggi alle 20:45, invece, sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Anche l’anticipo di sabato alle 20:45 tra Torino e Sassuolo sarà disponibile su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, in conclusione il colosso di Rupert Murdoch trasmetterà anche Udinese-Inter di domenica all’ora di pranzo, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.